Real Madrid-sjefen bekrefter besøk av Haaland-pappa

For første gang snakker Real Madrid-presidenten åpent om at de har hatt besøk av Erling Braut Haalands far Alfie.

GODE BUSSER: Erling Braut Haaland og faren Alfie Haaland. Her er de fotografert i 2019. Foto: Joachim Baardsen

– Alle har alltid hatt den samme reaksjonen: Vi har aldri sett noe som dette. Haaland og Mbappé er to utmerkede spillere, men det som Messi og Ronaldo har gjort, er utrolig, sa Real Madrid-president Florentino Pérez da han sent mandag kveld var gjest i Spanias mest populære sportsprogram på TV, El Chiringuito de Jugones.

Han gikk likevel ikke nærmere inn på en eventuell Haaland-overgang fra Borussia Dortmund.

Det har lenge vært en «offentlig hemmelighet» at Alfie Haaland og agenten Mini Raiola besøkte både Barcelona og Real Madrid den 1. april 2021.

Nå snakker Real Madrid-president Pérez om det.

– Haalands far har besøkt vårt treningsfelt Valdebebas, sa han på TV-programmet, gjengitt av Marca.

Ikke bare Haaland, men også Kylian Mbappé har blitt linket til Real Madrid denne våren.

«El presidente» unngikk elegant spørsmålet om Real Madrid vil gjøre en gigantsignering denne sommeren, og begynte i stedet å snakke om å styrke økonomien.

«Turneen» til Alfie Haaland og agent Raiola ble senere kritisert av den tidligere stjernespilleren Dietmar Hamann, som nå er ekspert på tyske Sky.

– Oppførselen til Haalands far og Raiola er ubeskrivelig, respektløs og uforskammet, mente Hamann. Argumentet hans var at det skjedde bare to dager før en viktig Borussia Dortmund-kamp.

Klubbpresident Pérez var mandag klar på at Cristiano Ronaldo aldri kommer tilbake til Real Madrid, og han uttalte også også om trener Zinedine Zidane:

– Zidane er den beste treneren vi noensinne har hatt, en legende.

Real Madrid-presidenten er også sjef for det omstridte Superliga-prosjektet og sa at «vi gjør det for å redde fotballen».

Det er første gang på nesten to år at Real Madrid-presidenten gir et skikkelig intervju.

