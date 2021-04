Graham Hansen: – Jeg vil vinne Champions League med dette laget

Søndag skal Caroline Graham Hansen (26) gjøre nok et forsøk på å oppnå drømmen: Å spille og vinne en finale i Champions League.

DRØMMEN OM CHAMPIONS LEAGUE: Caroline Graham Hansen skal kjempe for en plass i CL-finalen med sitt Barcelona. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

I 2016 satt hun på tribunen skadet da Lyon tok sin første av fem strake Champions League-troféer mot hennes Wolfsburg etter straffespark.

To år senere forlot hun banen skadet halvveis finalen og måtte igjen se lagvenninnene tape da Lyon sikret tittel nummer tre.

Tre år etter forrige finale jakter Graham Hansen på ny drømmen om å spille en Champions League-finale. I fjor var det gamle lagvenninner i Wolfsburg som stoppet drømmen i semifinalene.

– Jeg ønsker å vinne Champions League med dette laget, sier den norske 26-åringen i et interjvu med magasinet REVISTA BARÇA.

FINALETAP: Caroline Graham Hansen spilte 45 minutter av Champions League-finalen i 2018 da Wolfsburg tapte 1–4 mot Dzsenifer Maroszan og Lyon. Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Oslo-jenta er på god vei mot sin andre strake ligatittel i Liga Iberdrola siden overgangen fra Wolfsburg til Barcelona før 2019/20-sesongen.

Med 10 kamper igjen, leder katalanerne ligaen med hele 17 poeng og har en målforskjell på 125–5 på 24 kamper.

– Vi har både de tekniske og fysiske kvalitetene til å slå hvem som helst. Til slutt handler det om vi er mentalt forberedt på oppgaven vi møter, sier Graham Hansen som får sin 50. opptreden i Champions League i neste kamp.

Etter å ha slått ut Manchester City over to oppgjør, er den neste oppgaven fransk: «Lyon-dödaren» Paris Saint-Germain.

– Vi drømmer om å kunne ta oss til vår andre finale og er trygge på at vi har et lag som kan klare det, sa Barcelona-trener Lluís Cortés på pressekonferansen før oppgjøret.

Den norske teknikeren er katalanernes soleklare assistdronning denne sesongen med 14 målgivende pasninger, mens hun «kun» har scoret 10 mål.

Hun er inne i en slags måltørke med fem strake kamper uten scoring – siste scoring kom mot Valencia i midten av mars.

– I Tyskland har de sagt at du ikke er egoistisk nok til å vinne Gullballen, at du ikke jakter rampelyset for deg selv og det kanskje gjør at du ikke får like mye anerkjennelse som du fortjener. Er du enig i det?

– Ja, men for meg betyr ikke de individuelle anerkjennelsene noe som helst. Jeg har vunnet mange titler, sikkert åtte-ti stykker de siste fem årene. Jeg fortrekker ti kollektive titler fremfor én individuell pris, svarer Graham Hansen i magasin-intervjuet.

– Sånn sett har de nok et poeng, men samtidig så er jeg en vinner. Det mener jeg er det viktigste.

