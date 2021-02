Gamle klubbhelter om gullkampen: – Kjempestas om Solskjær klarer det

Klubbhelter fra Liverpool, Manchester United og Manchester City er alle enige om hvem som er favoritt til å stikke av gårde med Premier League tittelen denne sesongen.

ENIGE: John Barnes, Åge Hareide og Henning Berg er enige om hvem de tror vinner den engelske ligaen. Foto: Pa Photos/Bjørn S. Delebekk/Jon Martin Henriksen

– City er den store favoritten til å vinne ligaen i år, sier Liverpool-legende John Barnes til VG.

Det så en stund ut som Manchester City var hektet av tittelracet, men etter ni strake seiere leder de nå Premier League foran Manchester United, Leicester og Liverpool.

Manchester City har tre poeng ned til byrivalen United, og City har en kamp mindre spilt. Leicester ligger som nummer tre, fem poeng bak de blåkledde fra Manchester. De regjerende mesterne Liverpool er helt nede på fjerdeplass, syv poeng bak serielederen.

United skal opp mot Everton klokken 21 lørdag kveld, Liverpool og City møtes søndag kveld klokken 17.30.

– Med skadeproblemene i Liverpool tror jeg de skal slite med å kjempe om tittelen, men jeg er ganske sikker på at de vil komme topp-tre, sier Barnes.

Manchester United fikk også virkelig vist krefter da de knuste Southampton 9–0 sist onsdag.

– United hadde en voldsom kamp mot Southampton, som gjør noe med målforskjellen. Det kan faktisk bety mye når det telles opp til slutt. Men City er nok favoritter i mine øyne, sier tidligere Manchester City-spiller Åge Hareide (67) til VG og fortsetter:

– Innerst inne synes jeg hadde det vært kjempestas om Solskjær klarer det. Jeg tror ikke folk aner hvor vanskelig den jobben den er. Man må nok kjenne til miljøet og kjenne på hvor mye press som ligger på skuldrene for å skjønne det.

Hareide er ikke den eneste eks-Manchester City-spilleren som unner Solskjær trofeet.

– City ser pr. nå mest stabile ut. Men selv om jeg er City-mann, så hadde jeg kost meg om Ole Gunnar vant. Jeg håper egentlig det, det gjør jeg. En nordmann tar gull i Premier League med United. Det er en setning jeg liker, sier Kåre Ingebrigtsen (55).

– De har et lag som spiller god fotball. De føler en trygghet i måten de spiller på og alle føler de kjenner sin rolle. Mot Sheffield United var det marginer imot, og sånne kamper vil de få. Men de virker mer stabile og det virker som de har mer kontroll.

Henning Berg (51) var med på å vinne både Premier League og Champions League med Manchester United. Forsvarslegenden har ikke avskrevet gamleklubben i tittelracet, men holder byrivalen som favoritt.

– Akkurat sånn det er nå, er City det laget med best form og med best kvalitet. De har et par spillere ute, men det ser ikke ut som det hindrer de i å vinne kamper, forteller Berg.

– United har hatt en kjempebra sesong så langt og de har gode spillere som kan avgjøre tette og jevne kamper i Fernandes, Rashford, Cavani og De Gea.

Den tidligere United-spilleren Erik Nevland (43) setter også hans tidligere rival som favoritt.

– Det blir nok tøft for Manchester United i år, men de er jo med i kampen, så det er positivt, sier Nevland til VG.

– Jeg tror Manchester City vinner foran Manchester United, Leicester og Liverpool i den rekkefølgen.

Publisert Publisert: 6. februar 2021 18:28 Oppdatert: 6. februar 2021 19:05

