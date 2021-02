Riiber med kneproblemer før VM: – Jeg har vært svært forsiktig

Jarl Magnus Riiber (23) sitt kne påvirkes fortsatt etter et fall i sommer. Han skulle helst ha trent mer før VM.

STORFAVORITT: Jarl Magnus Riiber er favoritten til å ta kombinert-gullene under VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært et irritasjonsmoment. Da jeg sto av rennene etter Seefeld var det for å få påfyll av trening, men også for at kneet skulle komme seg litt. Det har det gjort, sier kombinertstjernen til VG før fredagens normaløvelse.

I juni falt Riiber stygt på trening i Midtstubakken. Smertene gjør at musklene rundt hans høyre kne spenner seg og dermed blir stivt.

– Jeg føler jeg har tatt mye hensyn, og prøvd å begrense antall hopp. Jeg prøver å unngå og provosere det. Blant annet ved å unngå hard styrketrening, sier Riiber.

– Blir du nødt til å gjøre noe med kneet etter sesongen?

– Nå ser det bedre ut. Jeg fikk en sånn skade i 2016 også. Da konkurrerte jeg ferdig sesongen, mens det ble mer alternativ trening mot slutten av sesongen. Det ser ut som det blir noe lignende i år.

Les også Granerud vil lære av Lundby og Riiber: – Nysgjerrig på hva som går gjennom hodene deres

Gullfavoritten sier han i en ideell verden skulle fått trent mer før VM.

– Jeg har vært svært forsiktig i oppladningen. Det er helsa som bestemmer, sier Riiber.

Kombinertgutta har ladet opp i Oberhof, hvor de har trent på løse forhold, som er i VM-byen Obertsdorf:

Riiber har vært kongen av kombinert de siste årene. Hittil denne sesongen har han syv seirer i verdenscupen, mens han sesongene før vant 14 og 12 ganger. I VM i 2019 tok han to gull.

Siden sist sesong har han har blitt far til Ronja. Riiber er sammen med Sunna Margret Tryggvadottir.

– Hvordan har livet ditt endret seg?

Les også Riiber om konkurrentene: – Har tatt et steg opp

– Det som er annerledes er at ikke alt handler om meg og mine prioriteringer lenger. Det er en der hjemme som bestemmer rammene, så må jeg tilpasse deretter, sier Riiber.

Han mener de varme forholdene i Oberstdorf gjør at det kan bli mer åpent. Riiber sier han ikke er en løper som drar nytte av dette. Han tror forholdene kan gjøre medaljekampen mer åpen.

Sist VM ble Riiber sammenlignet med Petter Northug:

Publisert Publisert: 24. februar 2021 09:30 Oppdatert: 24. februar 2021 09:47