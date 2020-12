Russland fikk halvert straffen: To år ute

Russland anket og har fått halvert straffen for doping fra fire til to år. Nasjonen er utestengt fra alle OL og VM de neste to årene. Russiske utøvere får imidlertid delta under nøytralt flagg.

INNMARSJ: Sist Russland gikk inn på en OL-åpning under eget flagg, var i Rio de Janeiro i 2016. Foto: Matt Slocum / TT NYHETSBYRÅN

Det er dommen fra CAS (Idrettens voldgiftsrett) i Lausanne torsdag. Avgjørelsen betyr også at Russland ikke har lov til å arrangere verdensmesterskap i denne perioden.

Russiske idrettsfolk kan altså ikke delta i OL i Tokyo 2021 eller vinter-OL i Beijing 2022 - om de ikke kan garantene at de er rene fra doping. I så fall kan de konkurrere under nøytralt flagg. Dette var tilfelle senest under vinter-OL 2018.

I 2015 ble det russiske antidopingbyrået Rusada suspendert av Verdens antidopingbyrå (WADA). Saken gjaldt omfattende brudd på dopingreglene helt tilbake til 2011, ikke minst opp mot og under vinter-OL i Sotsji i 2014.

WADA bestemte for ett år siden at Russland skulle utestenges fra alle internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene. Russerne anket imidlertid saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne i Sveits, og torsdag kom deres beslutning.

Det var i 2016 at McLaren-rapporten avdekket hvordan russiske utøvere deltok i et statlig støttet dopingprogram. Under OL på hjemmebane, i Sotsji 2014, skal blant annet positive dopingprøver ha blitt byttet ut med negative - gjennom «musehull» i en vegg i laboratoriet.

Til tross for dette valgte Den internasjonale olympiske komité (IOC) å ikke utestenge Russland fra OL i 2016. Først under vinter-OL i 2018 - etter omfattende press - ble nasjonen utestengt. Russiske utøvere fikk imidlertid delta under nøytralt flagg i Sør-Korea.

I 2018 fikk Rusada igjen innpass i WADA, men senere samme år startet WADA undersøkelser av materiale fra dopinglaboratoriet i Moskva. Over 2000 prøver ble analysert, og WADA hevdet at Russland manipulerte en rekke av disse.

Det førte til at organisasjonen på nytt kastet Rusada på dør i 2019. Som følge av dette ble Russland utestengt fra store mesterskap i fire år fremover. Samtidig nektet Russland for et omfattende dopingsystem, og valgte derfor å anke utestengelsen til CAS. Der ble det holdt en hemmelig høring fra 2. til 5. november 2020. Torsdag falt avgjørelsen i saken.

Saken er i stor grad basert på avsløringer av Grigorij Rodtsjenkov, tidligere sjef for dopinglaboratoriet i Moskva. Han bor nå på hemmelig adresse i USA.