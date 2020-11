Nytt tap for Berges Sheffield United: Uten seier på de ti første kampene

(West Bromwich – Sheffield United 1–0) Sheffield Uniteds tunge sesongsesongstart fortsatte i «sekspoengskampen» mot bunnrival West Bromwich. Nå ligger laget til Sander Berge (22) mutters alene på bunnen av tabellen.

1–0: Conor Gallagher sendte West Bromwich i ledelsen tidlig i første omgang. Sander Berge (andre fra høyre) må se at ballen sniker seg forbi keeper Aaron Ramsdale. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Conor Gallagher (20) satte inn kampens eneste mål etter en markkryper tolv minutter ut i kampen. Sheffield United hadde flere muligheter til å utligne, og gjorde også en rekke offensive bytter i håp om å få den viktige utligningen.

Det ville seg imidlertid ikke, og dermed ble det sesongens niende tap for Sheffield United. Kun ett poeng har det blitt på sesongens ti første kamper, og det er nå fem poeng opp til akkurat West Bromwich på rett side av nedrykksstreken.

Hjemmelaget hadde selv ikke vunnet på sine ni første kamper, men fikk endelig sesongens første seier og den første seieren i returen til Premier League etter forrige sesongs opprykk.

Ti kamper uten seier fra start av sesongen er ikke nødvendigvis ensbetydende med nedrykk og har skjedd tre ganger i løpet av de to siste sesongene. Watford rykket ned forrige sesong etter at den første seieren først kom i runde 12, mens Huddersfield og Newcastle tok deres første seier i runde 11 i 2018/2019. Den gang klarte Newcastle å redde plassen, mens Huddersfield rykket ned.

GULT KORT: Sander Berge fikk et gult kort i denne situasjonen. Foto: Andrew Boyers / PA Wire

Både West Bromwich og Sheffield United trengte sårt poeng før de to lagene møttes lørdag kveld. Begge lagene stod uten seier på de første ni kampene, og var plassert på 19. og 20. plass før kampen, med Sheffield United på bunn med kun ett poeng.

Det er spesielt foran mål de to lagene har slitt. Sheffield United hadde kun scoret fire mål på de første ni kampene, mens West Bromwich kun hadde scoret ett mål på de siste seks kampene før lørdagens kamp.

For Sheffield United står sesongstarten i sterk kontrast til den forrige Premier League-sesongen, hvor de lenget kjempet om en plass i Europa og til slutt ble nummer ni. Etter de ni første kampene stod mannskapet til Chris Wilder den gang med tolv poeng, men det har så langt vist seg å være den «vanskelige andresesongen» for Yorkshire-laget.

BRANT STORE SJANSER: Sheffield United fikk flere store sjanser mot slutten, men klarte ikke å få ballen i mål. Foto: JASON CAIRNDUFF / POOL

Sander Berge har spilt samtlige 90 minutter i de åtte siste kampene og var selvskreven i startoppstillingen til bunnkampen.

Nordmannen fikk se at Sheffield United startet kampen klart best og produserte et par store sjanser allerede i løpet av de første fem minuttene.

Men istedenfor at bortelaget tok ledelsen, var det Conor Gallagher som sendte West Bromwich i ledelsen etter 12 minutters spill. Sander Berge klarerte noe klønete ut i returrom etter et hjørnespark, og Gallagher svarte med å sende en markkryper inn i det høyre hjørnet.

Etter scoringen tok West Bromwich mer over, og var før pause nærmere 2–0 enn Sheffield United var en utligning.

I andre omgang var det Sheffield United som hadde de fleste sjansene, men uttelingen uteble og dermed var det West Bromwich som gikk seirende ut av den viktige kampen.

