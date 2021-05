Mener boksesporten ødelegges av youtubere og «tullekamper»

Mange mener boksesporten er inne i en krise og ødelegges av at gamle helters oppvisningskamper mot «folk som ikke kan bokse» skaper størst interesse.

– Mange forstår ikke forskjellen på en profesjonell boksekamp og en kjent YouTube-personlighet som går oppvisningskamp mot Mayweather, sier Erik Nilsen til VG og legger til: – Derfor blir slike «tullekamper» ødeleggende for boksesporten.

Nilsen er generalsekretær i Norges Bokseforbund og har kommentert boksing på flere TV-kanaler.

Mayweather skal i juni møte YouTube-profilen Logan Paul. På et pressetreff havnet Mayweather i bråk med lillebror Jake Paul. Jake Paul fikk nylig mye oppmerksomhet for sin boksekamp mot den tidligere MMA-profilen Ben Askren.

At oppvisningskamper som dette genererer mer oppmerksomhet og penger enn de «ekte» boksekampene er urovekkende for boksesporten.

YOUTUBE-DUELL: Logan Paul (t.h.) møtte KSI i Los Angeles i 2019, og tapte. Nå skal han i ringen mot Floyd Mayweather. Foto: Jayne Kamin-Oncea, Getty Images

Proffbokser Alexander Hagen mener boksingens kanskje største problem er at det er vanskelig å få til de store kampene, fordi det er forskjellige forbund. WBA, WBC, WBO og IBF er «de fire store», og det kompliserer ofte forhandlingene.

– Da er veien kortere for kjente personer utenfor sporten, som genererer interessen og inntektene. Men det er jo ikke boksing, sier Hagen til VG.

Mayweather er en av tidenes aller beste boksere og ble verdensmester i en rekke forbund og vektklasser for han la opp ubeseiret på, 49 kamper i 2015.

EN AV TIDENES STØRSTE: Floyd Mayweather (t.v.) i aksjon mot Conor McGregor i 2017. Mayweather tok sin 50. seier, uten at det var noen stor bragd. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han gjorde comeback mot MMA-stjernen Conor McGregor i 2017. Det var også en kamp som høstet kritikk, ettersom McGregor aldri før hadde bokset profesjonelt.

Men iren var kjent for sine harde, lynraske og presise slag i MMA-buret. Mayweather vant på knockout i 10. runde, og tjente angivelig 280 millioner dollar, mens McGregor satt igjen med «småpene» 130 millioner dollar.

Millioner av følgere

Den kampen var godkjent som proffkamp, men møtet mellom Mayweather og Paul blir ikke det. Kampen skal uansett selges som «pay-per-view» og vil generere store inntekter.

Logan Paul og lillebror Jake ble kjent for 10–15 år siden. Logan fikk blant annet store problemer da han publiserte en video av en død mann.

Men så endret han stilen, og populariteten har eksplodert de siste årene.

Logan har 23 millioner abonnenter på YouTube, og over 19 millioner følgere på Instagram. I november 2019 gikk han kamp mot KSI, og tapte på poeng. Noe han også gjorde da de to møttes i en amatørkamp året før.

Lillebror Jake har som nevnt også forsøkt seg som bokser, og var blant annet å se som oppvarming til veteranmøtet mellom Mike Tyson og Roy Jones jr.

Mektig kritikk

Møtet mellom Logan Paul og Mayweather har fått en av kampsportens mektigste personer – UFC-president Dana White – reagert på.

– Når folk spør meg hvordan det står til med boksesporten nå, så har du svaret der. Fikk ikke den fyren (Jake Paul) juling av en dataspill-fyr fra England, og nå skal han møte Mayweather?! sa en hoderystende White i podkasten «Nelk» i begynnelsen av desember.

– Oppmerksomheten boksesporten får av disse kampene er på feil premisser. Paul-brødrene kan jo dessverre ikke bokse. Jeg har vært i USA og sparret med folk som har trent med dem. Inntrykket var ikke veldig positivt, forklarer proffbokser Hagen.

PROFFBOKSER: Alexander Hagen har selv gått 17 proffkamper i bokseringen. Han synes det er synd at sporten «ødelegges» av showkamper med liten sportslig verdi. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mener mange ikke ser forskjellen

– Det blir dårlig reklame og useriøst for sporten. At Mayweather i sin tid bokset mot McGregor var greit som en engangsgreie, for McGregor er i alle fall en veldig god fighter, mener Hagen.

– Det er trist og tragisk at det tillates. Man kan kalle en kamp mellom en av tidens beste boksere og en youtuber «oppvisning», men det er alltid en usikkerhet rundt regler og premissene i det som er en risikosport. Dette genererer hundrevis av millioner av kroner. Som sagt har ikke dette så mye med boksing å gjøre, og problemet er at mange ikke ser forskjellen, mener Erik Nilsen.

NY BOKSEKONGE PÅ VEI? Ryan Garcia ble båret inn til sin siste kamp på en kongetrone – med krone på hodet. Foto: Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men det finnes fremtidshåp for boksesporten. Ett av lyspunktene er den amerikanske Ryan Garcia, som står ubeseiret på sine 21 kamper. 2. januar ble briten Luke Campbell stoppet i syvende runde med et brutalt kroppsslag.

Garcia har allerede en solid følgerskare på Instagram, der han nå har passert 8,6 millioner.

– Garcia er et stjerneskudd. Det er typer som dette boksesporten trenger, mener Nilsen.

Nylig ble det kjent at Garcia skal ta seg en pause fra bokseringen, men det er forventet at han vil komme tilbake i løpet av året.

Boksesporten vil også få mye oppmerksomhet rundt de planlagte møtene mellom Anthony Joshua og Tyson Fury, og i helgen var verdens beste bokser uansett vektklasse i aksjon. Meksikanske Canelo Alvarez vant på teknisk knockout mot Billy Joe Saunders foran over 73.000 (!) tilskuere i Arlington, Texas.

Problemet til boksesporten er bare at den kommende oppvisningskampen mellom 44 år gamle Mayweather og en YouTube-stjerne har fått mer oppmerksomhet allerede.

Rettelse: I den første versjonen sto det at youberen KSI egentlig heter Joe Weller. Det er feil, han heter Olajide William Olatunji og har tidligere bokset en oppvisningskamp mot Joe Weller.

Publisert Publisert: 10. mai 2021 17:48 Oppdatert: 10. mai 2021 18:51