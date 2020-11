Smøring, smisk og store gaver skal redde «karantene-julen»

BEITOSTØLEN (VG) Denne sesongen blir skiskytterne i karantene - fra start til mål. Tøffest blir nok julefeiringen som må skje i isolasjon uten kontakt med omverdenen.

PÅ NORSK SNØ: Tarjei Bø fotografert under en treningsøkt på Beitostølen tidligere denne uken. Foto: Jostein Magnussen

For når de norske skiskytterne setter seg på flyet hjem til Norge fra Østerrike 21. desember, venter det 10 dager i karantene.

Først på nyttårsaften kan Tarjei Bø og de andre utøverne omgås andre - om ikke flyet som bringer landslagsutøverne hjem fra verdenscupen i Hochfilzen er forsinket ...

— I år blir det utrolig viktig å ha med store og veldig fine julegaver hjem fra Østerrike. Du får leve på det gjennom de 10 dagene i karantene og virkelig stelle i stand en nydelig nyttårsmiddag. Så får du bare holde deg inne med kjæresten med smøring og smisk. Jeg tror det er det som skal redde denne julen her, sier Tarjei Bø og ler godt.

– Kjipe greier

Han innrømmer at den første karanteneperioden blir veldig lang. Fra slutten av november når skiskytterne drar til Kontiolahti og til påske.

– Vi lever ikke i karantene vanligvis, men hvis du har vært så dum at du har en kjæreste som er toppidrettsutøver så lever du av og til i karantene gjennom konkurransesesongen. Denne sesongen blir ekstraordinær i så måte, innrømmer Bø.

– Det er kjipe greier, men sånn er det, vedgår Johannes Thingnes Bø.

– Det verste er at når de 10 dagene med «julekarantene» er over så skal vi av gårde igjen til Oberhof. Og da har vi en før-karantene som innebærer tiltak for å hindre at vi tar med oss noe smitte når vi skal møte de andre på landslaget. Så det er reelt at vi er i karantene helt til sesongen er over. Det er ganske heftig.

– Hva gjør du i jula da?

– Det har vi ikke landet ennå. Siden jeg er i samme kohort som Tarjei så kan det hende vi må finne på noe sammen. Da blir det han og jeg og kjærestene våre.

Tidligere har utøverne fått redusert karantenetiden ved å dokumentere to negative corona-tester på dag 1 og dag 5. Nå er disse reglene endret. Det lager krøll også for Vetle Sjåstad Christiansen.

– Jeg har regnet på det og informert kjente at fra 21. til 31. desember så er det karantene på meg. Kanskje rekker jeg ut til en heidundrende nyttårsfeiring.

Julefeiringen blir uten «dama».

– Jeg drar rett hjem til Geilo og så får jeg feire med mamma og pappa. De har vært så «heldig» at de har vært smittet så de blir vel regnet som halvveis immune, og da skal det vel være ganske trygt å dra hjem. Men det blir lite kjærestetid i år, innrømmer 28-åringen.

Verken han eller Johannes Thingnes Bø har særlig tro på at «arbeidskarantenen» blir endret.

– Smittetallene øker, og da ser jeg ikke for meg at vi skal slippe unna med kortere karantene selv om skiskyting er jobben min, sier Johannes Thingnes Bø.

Før denne ukens treningssamling på Beitostølen måtte alle utøverne igjen fremvise en negativ corona-test før de fikk møte opp.