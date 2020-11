VIF-profil advarer mot tidlig «gullrus»

VALLE (VG) Allerede lørdag kan Vålerenga sikre gullet i Toppserien hvis alle resultater går Oslo-klubbens vei. Det vil ikke Sigrid Heien Hansen (25) tenke på.

JUBEL: Sigrid Heien Hansen (nr. to fra høyre) feirer med lagvenninnene etter å ha satt 2–0-scoringen i 4–2-seieren over LSK Kvinner søndag 1. november. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Hvis vi går rundt og tenker på det, så taper vi med en gang. Vi kan ikke gå til den kampen og tenke at det går av seg selv, sier 25-åringen til VG.

Med to serierunder igjen av årets sesong i Toppserien, ligger Oslo-klubben på toppen av tabellen og har ett poeng ned til serietoer Rosenborg.

Skulle Vålerenga vinne over byrival Lyn og trønderne går taper poeng mot Sandviken, er seriegullet sikret for de blåkledde fra Oslo øst.

Akkurat det har VIF-profil Sigrid Heien Hansen ofret få tanker.

– Jeg tror vi er veldig gode på å skyve det unna. Jeg har ikke tenkt tanken på at vi kan være seriemester på lørdag fordi jeg tenker at Rosenborg vinner sin kamp og vi må vinne begge våre siste kamper, sier hun til VG.

– Jeg vet også at laget er klar over at det er tøft å møte Lyn på bortebane. Vi er veldig innstilt på at det ikke blir noen lett match og at krever det beste av oss for å knekke den nøtten.

For Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen (47) blir forberedelsene til oppgjøret mot Lyn akkurat de samme som han pleier.

– Vi kan ikke forutsi resultatet i andre kamper, det er ikke derfor vi er her. Vi er her for å gjøre en jobb og være best mulig forberedt på alle mulige måter, sier han.

HVILE: Heien Hansen spilte kun de første 45 minuttene mot KI Klaksvik onsdag. Foto: Terje Bendiksby

Dansken er opptatt av at spillerne sover som de skal, får behandlingen de trenger og spiser nok mat.

– Det er alle de små tingene som avgjør om vi får ut de siste prosentene i spillet, så skal vi i trenerteamet sørge for at vi er forberedt på kampen som kommer på lørdag. Vi skal legge en god plan, sier 47-åringen.

Dansken gjorde store utskiftninger på startelleveren sin fra seieren mot LSK til overkjøringen i Champions League-kvalifiseringen mot KI Klaksvik og gjorde flere bytter også underveis i kampen mot det færøyske laget.

Heien Hansen spilte kun den første omgangen, mens midtbanegeneral Sherida Spitse startet på benken og kom inn den siste halvtimen.

Innbytter Andrine Tomter viste seg frem med målgivende og scoring:

– Vi fikk vist at vi kan sette innpå omtrent alle og at de leverer godt. Vi har en bred stall å spille på med mange kvaliteter. Det er en viktig følelse å ha med seg inn i et hektisk kampprogram, sier Heien Hansen om sesongavslutningen.

Nå venter Lyn til helgen, Stabæk i semifinale i cupen i midtuken og deretter Arna-Bjørnar i siste serierunde påfølgende søndag.

I tillegg skal laget ut i Champions League-playoff 15. eller 16. november. Motstanderen der blir trukket fredag 6. november i Nyon.

– Vi har trent masse og skal være fysisk i stand til å tåle et tøft kampprogram, sier Heien Hansen.

Publisert Publisert: 6. november 2020 10:50