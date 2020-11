Nå råder Harry-faktoren over Tottenham: 22 målpoeng på 13 kamper!

(Ludogorets – Tottenham 1–3) Han trengte ikke jobbe mer enn halve kveldsskiftet, men det holdt i massevis for formsterke Harry Kane (27).

Engelskmannen var Tottenham-kaptein for dagen og noterte seg for ny scoring og ny målgivende, selv om han nøyde seg med kun å spille 1. omgang i Europa League-oppgjøret mot et utspilt Ludogorets fra Bulgaria.

Totalen for 27-åringen i Spurs-drakten i sesongstarten denne høsten er sensasjonell: Dette var hans målpoeng nummer 21 og 22 på bare 13 kamper i alle turneringer. Det fordeler seg jevnt mellom 12 scoringer og 10 assist, og han hadde altså én av hver da Tottenham tok sesongens andre trepoenger i Europa Leagues gruppespill.

Grafikk: www.sofascore.com

Samtidig var scoringens hans 200. for Tottenham i alle turneringer – på 300 kamper. I sesonginnledningen er han kanskje skarpere foran mål enn noensinne: Han er direkte involvert i nesten 60 prosent av klubbens scoringer: Totalt har Tottenham pene 37 mål på sesongens 14 kamper så langt i Premier League, ligacupen og Europa League.

Mot Ludogorets – med tidligere Brann- og Sogndal-spiller Stéphane Badji i elleveren – hadde ikke Kane med seg sin beste lekekamerat Heung-Minh Son, men fant tonen vel så godt med Gareth Bale, Lo Celso og Lucas Moura bak seg.

SUKSESSTRIO: Harry Kane gratulerer målscorer Lucas Moura etter 2–0-målet mot Ludogorets. Til høyre Gareth Bale. Foto: Vassil Donev / EPA

Kanes scoring kom etter corner: Direkte fra Lucas Mouras hjørnespark satte 27-åringen skallen til, og nikken var såpass hard at det ikke holdt for Ludogorets-keeper Plamen Iliev å få fingrene på ballen. Den suste inn, og det var alt annet enn ufortjent. Totttenham hadde tatt bolig på bulgarernes banehalvdel og kunne scoret mange både før og etter Kanes 1–0-goal.

5. november 2020