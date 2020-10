Nye 600 Raja-millioner til frivilligheten og idretten. Så mye får eliteserieklubbene.

Idrettsaktører og frivillige organisasjoner får utbetalt 600 millioner kroner i kompensasjon fra regjeringen. De store fotballklubbene topper listen.

Abid Raja var på besøk hos Odd i sommer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Pengene kommer fra ordningen regjeringen har opprettet for å kompensere for inntektsbortfall under koronapandemien.

Mandagens utbetaling er den fjerde i rekken fra det som er kulturminister Abid Q. Rajas (V) andre krisepakke til idretten og frivilligheten. I denne runden kompenseres det for bortfall av inntekter tilknyttet 13.500 ulike arrangementer.

I alt 3307 søknader er innvilget et samlet kompensasjonsbeløp på i underkant av 600 millioner kroner. Flere eliteserieklubber i fotball har blant annet fått erstattet tap av billett- og kampinntekter.

Det største enkeltbeløpet som ble utbetalt mandag, lød på 15,1 millioner kroner og gikk til Brann. Rosenborg følger nærmest på listen med 14,3 millioner, mens Haugesund får 7,8 millioner.

6803 søknader

Vålerenga, Start, Strømsgodset og Aalesund kan alle vente seg mellom 5,1 og 6,1 millioner, mens Odd (3,6 millioner), Molde (3,1 millioner) og Bodø/Glimt (2,6 millioner) følger lenger ned på listen.

Norges Fotballforbund kompenseres på sin side med 12,4 millioner i denne runden, mens Bækkelaget Sportsklubb kan vente seg en utbetaling på 11,6 millioner som følge av avlysningen av Norway Cup.

Utbetalingene gjelder for bortfall av inntekter i perioden 12. mars til 31. august.

Samlet sett har klubber, foreninger og organisasjoner nå fått utbetalt over en milliard kroner fordelt på 25.000 arrangement fra regjeringens andre krisepakke.

Søknadsfristen utløp 15. september. Da hadde Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen, mottatt 6.803 søknader. Mange av disse er dermed fortsatt ikke behandlet.

– Det er viktig at vi kan fortsette med den raske behandlingen, slik at vi får sikret utbetaling til de mange organisasjonene i landet vårt som opplever bortfall av inntekter på grunn av covid-19-pandemien, sier kulturminister Raja.

1,87 milliarder

Totalt har Kulturdepartementet satt av 1,87 milliarder kroner til de to innledende krisepakkene til idretten og frivilligheten. 1787 idrettslag og organisasjoner fikk nærmere 272 millioner kroner fra den første krisepakken.

I slutten av august ble det kjent at Kulturdepartementet har satt av en ny milliard for å kompensere for inntektsbortfall for perioden 1. september til 31. desember.

I krisepakke to har det vært åpnet for å dekke et bredere spekter av inntektstap. Toppidretten har blant annet kunnet få erstattet bortfall av billett- og andre kampinntekter.

Det har samtidig vært satt et tak som innebærer at bare 70 prosent av tapte inntekter blir dekket. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter blir ikke kompensert.