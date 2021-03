Stefan Johansen gir seg på landslaget

Stefan Johansen (30) blir ikke en del av landslaget til Ståle Solbakken (53).

ALLTID MED: Stefan Johansen har vært en av de mest benyttede spillerne på landslaget over de siste åtte årene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det meldte TV 2 onsdag ettermiddag. 30-åringen – som har vært landslagskaptein siden 2017 – bekrefter det også selv på Instagram.

Dermed skjer nøyaktig det samme som ved forrige trenerskifte for det norske herrelandslaget. Den gangen ble ikke daværende kaptein Per Ciljan Skjelbred med videre da Per-Mathias Høgmo ble erstattet av Lars Lagerbäck.

Nå har Lagerbäck forlatt sin post, Ståle Solbakken har overtatt – og ny kaptein skal utnevnes før Solbakkens sjefdebut i de tre landskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i mars, som også innleder kvalifiseringen til Qatar-VM neste år.

– Jeg føler det er naturlig å gi meg nå med en ny generasjon på vei og det nylige trenerskiftet. Det har vært en ære å spille for Norge de siste åtte årene, og jeg vil spesielt takke Lars Lagerbäck som ga meg muligheten til å være kaptein. Det har vært en av de største høydepunktene i karrieren for meg og resten av familien, sier den nåværende QPR-spilleren, lånt ut til Championship-klubben fra Fulham i Premier League.

Johansen fikk debuten av Drillo i 2013, kort tid etter han var sentral for U21-landslagets bronsefinale i EM. Han scoret faktisk i 2–4-nederlaget for Zlatan Ibrahimovics Sverige på Friends Arena i sin første landskamp. Også hans siste scoring for Norge kom mot samme motstander, på samme bane – da han sendte Norge i føringen i EM-kvalifiseringskampen høsten 2019:

Han har plusset på med henholdsvis 54 kamper og 5 mål siden debuten, og hans 55. og siste opptreden ble 1–2-nederlaget for Serbia i EM-playoffen på Ullevaal.

Om hvilke egenskaper den nye kapteinen skal ha, svarer Ståle Solbakken «mange av de samme som Stefan Johansen».

– Er Sander Berge et godt tips?

– Sikkert et alternativ, melder landslagssjefen til VG.

Publisert Publisert: 10. mars 2021 17:02 Oppdatert: 10. mars 2021 17:40