Jakob Ingebrigtsen overbeviste i EM – mer trøbbel for Filip

Den yngste av løperbrødrene tok seg kontrollert til finale i EM innendørs, mens det ble skuffende for storebror Filip Ingebrigtsen.

Jakob og Filip Ingebrigtsen løp kvalifisering på 1500 meter torsdag kveld. Her fra et tidligere løp. Foto: Trond Reidar Teigen

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Tirsdag kveld ankom Team Ingebrigtsen Polen og EM innendørs. Torsdag løp brødrene Jakob og Filip kvalifisering på 1500 meter.

Jakob løp i det tredje av fire heat. De to første i hvert heat gikk direkte til finalen. Han tok tidlig føringen og løp kontrollert inn til andreplass og er klar for fredagens finale. Han og Neil Gourley jogget side over side i mål etter å ha lagt resten av feltet langt bak seg. Gourley fikk seieren på 3.39,84, mens Jakob endte fem hundredeler bak.

– Godt gjennomført. Det handlet om å gå til finalen uten å bruke så mye krefter. Jeg prøvde egentlig bare å holde meg borte fra farlige posisjoner i starten. Det kan skje uheldige ting. Heldigvis var det bra fart og litt strekk i feltet, sa 20-åringen til NRK.

Måtte vente

Filip Ingebrigtsen løp i første heat. Han gikk tidlig opp i front for å unngå risikoen for knuffing og uhell lenger bak i feltet. På sisterunden, da det begynte å gå fort, slet han med å holde følge og endte på fjerdeplass. Den tidligere EM-vinneren utendørs måtte dermed håpe at tiden 3.41,52 skulle være god nok. Flere løp raskere enn ham i det andre heatet, og han så ut til å være ute av finalen. Imidlertid ble en av løperne i det heatet disket, og håpet var tent igjen. I det tredje heatet tre var tidene så gode at han var ute igjen, og det blir ingen finale for Filip Ingebrigtsen.

– Jeg følte at jeg gjennomførte et bra løp, gjorde det jeg hadde planlagt, men er ikke sterk nok på slutten, dessverre. Det er ikke helt der det må være ennå. Jeg tok en sjans, sa han til NRK. Han mener at han ikke har det muskulære overskuddet han trenger for å løpe 1500 meter.

Avventer

Far og trener Gjert Ingebrigtsen sier til NRK at det kan bli aktuelt å dra hjem fra Polen allerede nå:

– Med en gang han pusher på litt, protesterer muskulaturen. Jeg er litt spent på å snakke med ham, om det er så galt at han egentlig bør reise hjem, eller om han venter og løper forsøket på 3000 meter. Vi får vente og se.

Filip Ingebrigtsen var heller ikke på topp i sesongåpningen i Frankrike tidligere i vinter og slet med en «muskulær overbelastning» i løpet der Jakob satte ny europarekord innendørs på 1500 meter.

Norges tredje deltaker Jacob Boutera ble nummer sju i sitt heat med 3.41,67. Det er personlig rekord.

Finalen på 1500 meter løpes fredag kveld klokken 21.35. Jakob Ingebrigtsen tok sølv i 2019.

Her er programmet resten av mesterskapet. I tillegg til de to brødrene er også Narve Gilje Nordås på plass for å løpe 3000 meter.

Fredag kl. 21.35: Finale 1500 meter.

Lørdag 11.00: Kvalifisering 3000 meter.

Søndag 17.52: Finale 3000 meter.

Mathias Hove Johansen fra Skjalg løper 60 meter. Slik er programmet for distansen:

Forsøk lørdag kl. 10.20.

Semifinale lørdag kl. 12.50.

Finale lørdag kl. 20.58.

Publisert Publisert: 4. mars 2021 20:53 Oppdatert: 4. mars 2021 21:25