Halvparten av Rosenborg-avtalene med Dorsins gamle selskap

Siden Mikael Dorsin (39) ble sportssjef i Rosenborg, har halvparten av signeringene eller kontraktsforlengelsene involvert spillere som representeres av agentfirmaet Nordic Sky.

HANDLER MED GAMLE KOLLEGER: Mikael Dorsin forhandler ofte med agentselskapet Nordic Sky, der han kom fra da han tok jobben som sportslig leder i RBK. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Den tidligere Rosenborg-spilleren jobbet som agent for det skandinaviske selskapet frem til han tok over etter Stig Inge Bjørnebye som sportssjef i RBK før 2020-sesongen.

Og det er tydelig at svensken bruker sine gamle kolleger for alt det er verdt:

I 2020 forlenget RBK kontraktene til fire spillere. Tre av dem var representert av Nordic Sky: Emil Konradsen Ceïde (ut 2024), Pål André Helland (ut 2022) og Erlend Dahl Reitan (ut 2023).

Siden starten av fjoråret har trønderne i tillegg signert, eller er i ferd med å signere, 12 spillere. Fem av disse hadde agent fra Nordic Sky: Holmar Örn Eyjólfsson, Kristoffer Zachariassen, Carlo Holse, Jonathan Augustinsson og Adam Andersson.

Fakta Disse agentene handler RBK med Overganger inn siden 2020: Nordic Sky (5): Holmar Örn Eyjólfsson, Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Kristoffer Zachariassen, Carlo Holse. FootNation (2): Dino Islamovic, Pa Konate. Jan Ludvigsen (1): Per Ciljan Skjelbred. Jim Solbakken (1): Markus Henriksen. Joren Schildermans (1): Rasmus Wiedesheim-Paul Kent Karlsen (1): Torgeir Børven Sverre Mauseth (1): Ole Sæter – ikke offisielt bekreftet. Ny kontrakt i 2020: Nordic Sky (3): Emil Konradsen Ceïde, Pål André Helland, Erlend Dahl Reitan. Tore Pedersen (1): Edvard Tagseth. Les mer

Totalt har dermed Dorsins gamle arbeidsgiver vært involvert i åtte av de 16 avtalene Rosenborg har gjort det siste drøye året.

– Vi forstår at det er et tema, så derfor har vi laget ekstra kontrollrutiner på det. Det er noe vi gjorde fordi Dorsin kom fra jobben som Nordic Sky-agent. Det innebærer at det ikke er sportslig leder alene som kjøper spillere, men daglig leder, sportslig leder og hovedtrener sammen. Vi har ingen problemer og stoler 110 prosent på Dorsin rundt dette, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg.

– Så det er ikke slik at en Nordic Sky-spiller vil ha en fordel dersom det står mellom tre eller fire ulike spillere som er ønsket i en posisjon?

– Nei. Det er vi 110 prosent sikre på. Dessuten er det hovedtreneren vår som har siste ord, sier Dyrhaug og påpeker:

– Vi handlet med Nordic Sky før Dorsin ble ansatt også. Det er ingen tvil om at de er en av de største aktørene når man handler i Norge, Sverige og Danmark. Derfor er det også naturlig.

Dorsin har på grunn av hektisk møtevirksomhet ikke vært tilgjengelig for intervju i forbindelse med denne saken, men henviser til Dyrhaugs uttalelser.

Hans gamlesjef Anders Carlsson er administrerende direktør i Nordic Sky, som har avdelinger i Sverige, Norge, Danmark og Finland – med spillere som Martin Ødegaard, Viktor Claesson og Fredrik Midtsjø på klientlisten.

– For oss er Rosenborg som alle andre klubber. Vi behandler dem som hvilken som helst annen klubb, sier Carlsson til VG.

Og understreker:

– Vi var ekstremt misfornøyde med at Dorsin ville forlate oss. Vi synes det var feil og synd. Men nå er han i Rosenborg.

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson stusser over at Rosenborg, «med de største og beste forutsetningene for å handle spillere til Norge», forholder seg til ett agentselskap i så stor grad.

– Det er kjempespesielt når man vet hvor mange spillere som florerer der ute fra andre agentselskaper, sier Jonsson til VG.

– Jeg synes det er betenkelig at Dorsin i sin første jobb som sportssjef knytter seg så sterkt til sin tidligere arbeidsgiver. Jeg synes han spiller et veldig, veldig høyt spill. Han er fullstendig avhengig av suksess for å ha noen som helst troverdighet igjen til å fortsette, sier han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stusser også over den hyppige Nordic Sky-koblingen.

– Dette ser kanskje ikke kjempebra ut fra utsiden, sier han.

– Samtidig har jeg ingen grunn til å tro at folkene i Rosenborg ikke er 100 prosent profesjonelle, og at dette er kontrollert på en forsvarlig og bra måte. Men det er fullt forståelig at det blir litt kritikk, skriverier og hvisking og tisking.

– Det kan også vitne om dårlig oversikt, at de ikke har det nettverket de burde ha når de henter så mange skikkelser Dorsin kjenner fra før. Spillerlogistikken har vært en viktig grunn til at RBK ikke har lyktes de siste årene, Dorsin ble hentet inn for å bedre det, men det har ikke vært imponerende til nå, tillegger Mathisen.

