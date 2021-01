Følg Norges VM-kamp direkte her

Siste innlegg

DEL Sveits har 7 mot 6-spillet som sin spesialitet. Det betyr at de tar ut sin keeper og spiller med syv mann mot Norges seks fosvarsspillere. Andy Schmid er ekspert i å ta de riktige avgjørelsen i dette spillet som også hans klubblag Rhein-Neckar Löwen ofte bruker. Uten Øverby i midtforsvaret kan Sveits-spesialiteten bli en utfordring for Norge.

DEL Landslagslege Thomas Torgalsen opplyser til TV 3 at Øverby er magesyk og isolert på hotellrommet. Også Magnus Jøndal har slitt med mageproblemer, men spiller mot Sveits. Torgalsen kan "så godt som avkrefte" at det handler om corona etter at det norske laget har vært testet syv ganger i løpet av 14 dager. Alle tester har vært negative.

DEL Henrik Jakobsen går inn i Norges startoppstilling i stedet for Øverby. Han spiller forsvar, mens han bytter med Bjarte Myrhol som bare skal spille angrep. Startoppstillingen i forsvar med Torbjørn Bergerud som keeper: Magnus Jøndal, Sander Sagosen, Christian O'Sullivan, Henrik Jakobsen, Harald Reinkind, Kristian Bjørnsen.

DEL Petter Øverby og Eivind Tangen står over denne kampen.Det gjør også keeper Espen Christensen og Simen Holand Pettersen. Øverby regnes som sjef i det norske midtforsvaret. Det er sannsynlig at han er en av dem som er blitt syk. Dette betyr at høyrekant Kevin Gulliksen er tilbake på laget sammen med Christian O'Sullivan.

DEL Elverum-veteran Luc Abalo scoret på to av sine tre skudd da Frankrike sikret seg avansement til hovedrunden i kveldens første kamp i gruppe E. Østerrike ble slått 35-28. Ludovic Fabregas ble med seks mål fransk toppscorer.

DEL Tre av fire lag går videre fra gruppespillet til hovedrunden. Norge bør ha med seg begge poengene i kveld.

DEL Christian O'Sullivan er meldt spilleklar etter at problemer med magen holdt ham ute i tapet for Frankrike torsdag. Christian Berge meldte tidligere lørdag om to nye tilfeller av sykdom relatert til mage. Men det er foreløpig ikke kjent hvilke spillere det handler om.

DEL Sveits slo Norge 33-30 i nasjonenes forrige møte under VM-kvaliken i 2018. Men Norge vant større hjemme og var dermed klare for VM i Danmark og Tyskland. Sander Sagosen var Norges dominerende spiller med 21 scoringer i de to kvalikkampene.

DEL Sveits ble slått ut innledende i fjorårets EM etter seier over Polen og tap for Sverige og Slovenia. Sveitserne ble til slutt rangert som nummer 16 i mesterskapet hvor Norge tok bronse.

DEL Andy Schmid var Sveits beste spiller med syv scoringer mot Østerrike. 37-åringen har vært en stor stjerne i tysk Bundesliga gjennom en årrekke. Schmid ble fra 2013 til 2017 kåret til ligaens beste spiller fire ganger på rad - de to siste vant klubben Rhein-Neckar Löwen gull. Både Harald Reinkind og Bjarte Myrhol kjenner Schmid godt fra Mannheim-klubben.

DEL Sveitserne kom til VM først torsdag. De ble hentet inn som erstatter for coronarammede USA. De startet godt med seier 28-25 mot naboen Østerrike.