Sørloth i storform: To scoringer før pause mot Werder Bremen

(Werder Bremen – RB Leipzig 1–4, kampen pågår fortsatt) Etter en utfordrende start på sesongen, har Alexander Sørloth virkelig funnet formen for RB Leipzig.

I SCORINGSFORM: Alexander Sørloth. Foto: CATHRIN MUELLER / POOL

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Kampen pågår fortsatt. Du kan følge kampen i VG Live.

Med to mål fra Alexander Sørloth styrer RB Leipzig mot en klar borteseier mot Werder Bremen.

Dani Olmo sendte Leipzig i ledelsen etter 23 minutter. Så var det Sørloth som virkelig skulle vise seg frem.

Etter en drøy halvtimes spill stanget han kontant inn et innlegg fra Christopher Nkunku, før han etter 40 minutter var først på det gode innlegget fra Willi Orban og styrte ballen i mål fra kloss hold.

Scoringene var Sørloths fjerde og femte scoring i tysk Bundesliga denne sesongen, hvorav fire av de har kommet i løpet av de fem siste kampene.

Milot Rashica reduserte for Werder Bremen fra straffemerket etter en times spill, men bare to minutter senere scoret Leipzig igjen - denne gang etter at Marcel Sabitzer enkelt styrte ballen i mål fra ti meter.

TO MÅL: Alexander Sørloth jubler etter å ha scoret sitt andre mål for kampen. Foto: Carmen Jaspersen / DPA

Les også Suksessen Sørloth: – Nå ønsker jeg å vinne også for landslagssjefen

Sørloth var den største signeringen for den tyske klubben i overgangsvinduet før sesongen, men hadde kun scoret ett mål i Bundesliga før 27. februar. Da leverte han både scoring og målgivende mot Borussia Mönchengladbach og etter en ny målgivende pasning i den tyske cupen i midtuka, vartet han på ny opp med scoring og målgivende i den påfølgende Bundesliga-runden mot Freiburg.

Spissen imponerte igjen under Ståle Solbakkens første landskamper, hvor han spilte samtlige 270 minutter og scoret to mål i løpet av de tre kampene.

Publisert Publisert: 10. april 2021 16:27 Oppdatert: 10. april 2021 17:01