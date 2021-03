Stones tabbet seg ut – men tok revansj

Danmarks fantastiske start på VM-kvalifiseringen fortsetter: Etter en enormt sterk 4-0-seier borte over Østerrike har danskene 14–0 i målforskjell og ni poeng etter tre kamper. Det er fire poeng ned til Skottland på annenplass. Andreas Skov Olsen (2), Joakim Mæhle og Pierre-Emile Højbjerg scoret målene.

Frankrike var under press borte mot Bosnia-Hercegovina, men mål av Antoine Griezmann etter 60 minutter sikret tre viktige poeng for den regjerende verdensmesteren, som begynte med 1–1 hjemme mot Ukraina.

I Sevilla sørget Dani Olmo, Ferrán Torres og Gerard Moreno for 3–1-seier over Kosovo. Spania har syv poeng etter tre kamper. Neste motstander er Sverige, som har full pott etter to kamper.