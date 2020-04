Fährmann trener med Schalke

Branns nye stjernekeeper har reist hjem til moderklubben Schalke 04.

Ralf Fährmann har returnert til Tyskland. Foto: Ørjan Deisz

I mars ble det klart at Brann låner den tyske stjernekeeperen Ralf Fährmann ut juni. Nå har 31-åringen returnert til Tyskland for å trene med Schalke 04, som er klubben som eier ham.

Eurosport omtalte saken først.

Schalke skriver på sin nettside at Fährmann har fått tillatelse av Brann til å trene med Gelsenkirchen-klubben. Koronakrisen har minimert keeperens muligheter til å få trent med Brann.

Schalkes hovedtrener David Wagner forteller at han gleder seg til å jobbe med Fährmann, som har over 200 kamper for klubben.

– Vi ønsker å få ham i best mulig fysisk form, i tilfelle han får sjansen til å spille igjen i Norge før 30. juni. «Ralle» er en herlig fyr. Vi vil dra nytte av ham både på og utenfor banen, sier Wagner til Schalkes nettsted.

Fährmann hadde sin første økte med gamle og nye Schalke-lagkamerater mandag.

Branns sportssjef Rune Soltvedt forteller til BT at klubben lot Fährmann returnere til Schalke for å være med familien i Tyskland. Branns sportssjef håper man kan få sett keeperen i aksjon i Bergen, men det er ikke lett å spå noe som helst, slik situasjonen er.

Koronakrisen har fått enorme konsekvenser også for idrettsverdenen. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja opplyste forrige uke at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni.