Igjen var VAR i aksjon, og det ble både mål og redning av straffespark da Sverige slo Canada 1–0 og tok seg til kvartfinalen mot Tyskland i fotball-VM.

Sverige – Canada 1–0

Ni minutter ut i 2. omgang smalt det på en kontring. Stina Blackstenius scoret på kampens første målsjanse. Én touch var alt hun trengte på den nydelige pasningen fra Kosovare Asllani. Canadas keeper Stephanie Labbé kom ut fra streken, men hun nådde ikke ballen tidsnok. Dermed var alt opp til Blackstenius, og hun bommet ikke.

- Det var vel et typisk Stina-mål etter en utrolig bra pasning, smalt det fra Blackstenius etterpå.

Samme Asllani var ikke like heldig da hun fikk ballen opp i hånden elleve minutter senere. Etter at VAR ble koblet inn, dømte dommeren Kate Jacewicz fra Australia straffe. Handsen var neppe med vilje, men straffesparkesparket var nok riktig ifølge det nye regelverket og Asllani ble også honorert med et gult kort.

Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Uansett endte det ikke med scoring. Heldigvis for Sverige så bommet Canada på straffesparket. Janine Beckie skjøt greit til høyre for keeper, men Hedvig Lindahl reddet med et fantastisk tigersprang.

– For en kjemperedning. Det er Ravelli-klasse fra VM 1994, sa CMORE-kommentator Lasse Granqvist, ifølge Aftonbladet.

Det var som kjent keeper Thomas Ravelli som ble den store helten da Sverige vant VM-kvartfinalen i 1994 mot Romania etter straffesparkkonkurranse.

– Jeg hadde gjort min research, sa keeperen Lindahl til SVT.

Hun skrøt av forsvarsspillet og energien i det svenske laget.

– Den energien kommer til å ta oss langt, sa Lindahl.

VM:s bästa straffräddning hittills. — Johanna Frändén (@juanitafranden) June 24, 2019

Wow, Hedvig. Räddade hon till sig ett nytt kontrakt nu kanske. — Petra Thorén (@petrathoren) June 24, 2019

Sverige ble tildelt et nytt straffespark med ni minutter igjen å spille, men denne gangen ble Canada reddet av at VAR tok en korrekt offside i forkant av straffesituasjonen.

VAR var på begge lags side i denne åttendedelsfinalen.

Kjedelig start

De første 45 minuttene var ikke like underholdende. Det ble en omgang mellom to forsiktige lag, og sjansene uteble helt. Slikt blir det ikke mål av, og det sto da også 0–0 etter 1. omgang. Canada hadde ballen klart mest, men heller ikke de var særlig friske fremover på banen. Sverige hadde tre av de fire avslutningene som fantes før pause. Ingen av dem gikk mellom stengene. Det kunne ikke fortsette slik, og det gjorde det heller ikke. I 2. omgang ble det betydelig mer fart og dramatikk.

Mange straffer

Tyskland venter i kvartfinalen. De har slått Sverige i de elleve siste mesterskapskampene. Til kvartfinalen får i tillegg tyskerne med seg Lyon-stjernen Dzsenifer Marozsán igjen. Hun brøt en tå i VM-premieren mot Kina, og det har vært usikkert om hun kunne spille mer i mesterskapet.

– Hun er med i kvartfinalen, sier Tysklands trener Martina Voss-Tecklenburg.

NB: Til nå er det blitt 23 straffer på 42 kamper i VM. Det er like mange som på totalt 52 kamper i VM 2015. VAR-teknologien har nok spilt inn på dette antallet.

(©NTB)