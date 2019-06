Verdensenerne takker de to som gjorde det mulig for dem å satse fullt og helt i sandvolleyball.

HAMBURG: Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) er i heksegryten i Hamburg, der Norges stjerner er ute etter sitt første VM-gull.

På tribunen sitter to foregangsmenn og følger hver minste bevegelse hos paret som har slått seg frem til verdenstoppen.

Før dagens sandvolleyballess var født, ble Bjørn Maaseide (51) og Jan Kvalheim (56) verdensmestre i Brasil i februar 1995. Det var året etter at Norge hadde herjet i vinter-OL på Lillehammer og inntatt rollen som klodens fremste vinternasjon.

Hverken før eller senere har andre norske sandvolleyballpar vært i nærheten av et VM-gull i denne sommeridretten, der det i starten ble sett på som helt unaturlig at det skulle være mulig å komme fra Norge og lykkes så bra.

– De har betydd mye, fordi de banet vei og laget fotspor for oss, sier Mol om de norske pionérene.

Fakta: Historiske funfacts om sandvolleyball Waikiki Beach på Hawaii ble stedet der sandvolleyballen kom i gang i 1915. I starten var det seks mann på laget, fra 1930 bare to. En kasse Pepsi var premien første gang vinnere i en turnering i Los Angeles i 1984 fikk en håndfast gevinst. Medlemmene av The Beatles prøvde å spile sandvolley i Los Angeles i 1960. USAs president John F. Kennedy skal også ha deltatt i spillet. Den første profesjonelle turneringen ble arrangert i 1976. Vinnerne, som ble kalt de første verdensmestrene, ble Greg Lee og Jim Menge, som tilsammen vant 5000 dollar. Sporten kom med i OL i Atlanta i 1996 for første gang. Kun menn fikk spille da verdensserien kom i gang fra 1989. Brasil og USA har tatt 20 av de 30 OL-medaljene som er delt ut, og 16 av 20 gull eller sølv.

Fikk oppleve mesteren

Han opplevde som ung gutt å se Bjørn Maaseide i aksjon i den populære turneringen i Stavanger, men da het makkeren Iver Horrem.

Senere er Maaseide blitt en medspiller når det gjelder å skaffe sponsorer for Mol/Sørum, og er også inne som sponsor selv via et av sine selskaper.

Den gangen Maaseide og Kvalheim begynte å spille sammen i 1991, var det uvanlig at norske lag satset på sandvolleyball. Spillere fra mange nasjoner stilte seg undrende til at utøvere fra vinterlandet Norge kunne gjøre det så bra.

– Derfor ble vi brukt for alt det vi var verdt av Det internasjonale volleyballforbundet, som tok oss imot med åpne armer. Det ble viktig å vise at man ikke måtte være fra strendene i Brasil eller California for å bli god. Her kommer to bleike nisser fra Norge og gjør det bra. Vi ble sendt rundt for å promotere sporten, og ble sammenlignet med bobsleighlaget fra Jamaica, minnes Kvalheim.

Vet at de blir knust

Begge var proffer innendørs før de to valgte å satse sammen. Foruten VM-gull, endte det med syv turneringsseire i verdensserien. Det samme antallet som Mol og Sørum har til nå.

– De kommer til å knuse oss. Vi var først, men de blir størst, sier Maaseide.

Han er imponert over alderen og det enorme spillet til de to som er i starten på 20-årene.

Maaseide og Kvalheim var selv storheter i sin tid, helt til de sluttet samarbeidet i år 2000. Senere gjorde Maaseide comeback med Iver Horrem, og spilte til og med VM i Stavanger i 2009. Så var det slutt.

Men hvorfor ble de to så gode? Jan Kvalheim forklarer det med at de pleide å si at de hadde tre tonn selvtillit. De visste at de kom til å bli gode. Dessuten elsket de å møte lag fra USA og Brasil og gledet seg til kampene mot dem.

Den første turneringsseieren kom da også i Miami i 1994, i amerikanernes egen lekegrind.

– Det er 24 år siden VM-gullet. Hva betydde det for dere?

– Det ga oss enda mer lyst til å satse videre, men også gjenta det samme i et OL. Det klarte vi ikke. Det ble syvendeplass i Atlanta og 17. plass i Sydney. Vi skulle ha utnyttet den muligheten bedre, mener Kvalheim.

Fakta: Maaseide/Kvalheim Bjørn Maaseide fra Stavanger og Jan Kvalheim fra Skien ble sandvolleyballpartnere i første halvdel av 1990-årene. De tok EM-gull i 1994, EM-sølv i 1993, 1997 og 1998, EM-bronse i 1999. De vant også verdensserien i 1994/1995. Paret vant syv verdensserieturneringer, og deltok i to OL. Kvalheim la opp etter Sydney-OL i år 2000. Maaseide satset videre med Iver Horrem som partner. Maaseide la opp etter OL i Athen etter å ha tapt den siste og avgjørende gruppespillkampen, men valgte å satse med Horrem igjen i 2007.

Ingen kan ta fra paret den store VM-triumfen, som ga et navn i sandvolleyballen.

– De har fortsatt høy status, forteller Anders Mol.

Han og makkeren merker det når de drar rundt omkring i verden på turneringer og treningsleirer.

Christian Sørum forteller at han også merker at Kvalheim og Maaseide fortsatt har et navn ute i verden. og setter stor pris på hva de betydde for idretten i hjemlandet.

– De skapte interesse for sandvolleyball i Norge, og senere kom det mange gode spillere på herresiden som Vegard Høidalen, Jørre Kjemperud, Geir Eithun, Iver Horrem, for å nevne noen, sier han.

Norge fikk også frem gode kvinner, som Nila Håkedal, Ingrid Tørlen, Susanne Glesnes og Kathrine Maaseide, og en kultur som tenkte at «alt er mulig». Hverken klimaet eller andre faktorer skal begrense dem som virkelig vil gjøre det treningsarbeidet som kreves for å nå opp.

Sørum berømmer paret for å ha bidratt sterkt til at Stavanger i så mange år var vertsby for verdensserien. Både Mol og Sørum fikk spille der, selv om det den gangen ikke var med hverandre.

Siden 2017 har de spilt sammen, og i gruppespillet er alt i deres hender. Neste kamp går mot Tyskland søndag, tirsdag mot Brasil.

– Vi skal bidra til å heie dem frem, sier Maaseide.