Motstanderne frykter det Norge byr på. Tyskland var intet unntak.

MOL/SØRUM – ERDMANN/WINTER 2–0 (21–18, 21–16)

HAMBURG: Anders Mol og Christian Sørum har klart to seire av to mulige foreløpig. 2-0-triumfen mot et lag fra vertsnasjonen i sandvolleyball-VM, er ingen målestokk for det som venter senere. Dersom Norge slår Brasil i den siste kampen i innledningsgruppen tirsdag, blir laget i alle fall puljevinnere. Det betyr en ekstra fridag før kvartfinalene spilles mot slutten av uken.

Nordmennene gikk som vanlig på banen, ydmyke, men tente. Selv om de aldri tar noe for gitt, for i denne idretten kan det fort handle om marginer, hadde de en god følelse på forhånd.

Og det hadde de rett i. De tyske motstanderne tok kampens første poeng da Mols blokk sendte ballen ut, men etter det tok de norske stjernene kommandoen i kjent stil. Til slutt kunne det norske paret juble for nok en seier.

Tidligere på dagen hadde de trent én time i sanden, så var det tilbake på hotellet for å spise og sove.

Nå er de to spillernes foreldre på plass, og de møtte også opp på treningen.

VMs andre kamp for deres del gikk mot et lag som var satt sammen denne sesongen med tanke på VM. Veteranen Jonathan Erdmann (31) hadde fått med seg 21 år gamle Sven Winter. Mot laget som topper statistikken, var ikke ferdighetene gode nok. For Norge er ranket som nummer én, dette tyske laget nummer 32.

Den avstanden var også synlig ute i sanden. Tyskerne yppet seg og var i føringen ved flere anledninger i første sett, men nordmennene viste snart sin suverenitet igjen. De halte i land det første settet 21–18, mens de spilte bedre og bedre utover i det andre. Dermed ble det en grei og oppskriftsmessig seier, på tross av at spillet ikke alltid fløt like godt.

– Vi ventet ikke så mye press fra dem. Vi gjorde noen uvanlige feil. Vi er superhappy for at vi vant, sa Christian Sørum på speakeranlegget, før han takket publikum og sa at det var en glede å være tilbake i Hamburg.

Han og makkeren vant verdensseriefinalen her for under ett år siden. På søndag skapte vinden ubehag for begge lagene.

– Ballen trekker mer sidelengs og oppfører seg annerledes. Derfor blir en del flere upressede feil, men det er likt for begge lag. De gjør heldigvis litt flere enn hva vi gjør, sa Sørum i intervjusonen etter kamp.

– Man er alltid litt spent. Når ting ikke sitter helt som de skal, merker man at man møter Tyskland og at de har fansen på sin side, men det er det som er moro – å spille foran folk, la han til.

Fakta: VM-gullene 1997 Brasil 1999 Brasil 2001 Argentina 2003 Brasil 2005 Brasil 207 USA 2009 Tyskland 2011 Brasil 2013 Nederland 2015 Brasil 2017 Brasil

Mette Bugge

Blokken betyr så mye

På tribunen satt også forbundets markedssjef Iver Horrem, selv mangeårig proff. Han vet veldig godt hva som er Mol/Sørums styrke – blokkspillet.

– Ingen andre spillere tar så mange baller i blokk. Prosenten ligger rundt 18. Det er sinnssykt mye bedre enn de neste lagene på listen, som har ti.

Og hva betyr det så å være god i blokk?

Når to meter lange Anders Mol hopper opp og strekker armene i været mot en ball som motstanderen prøver å få inn, ender det ofte med at ballen blir stoppet. Hordalendingens rekkevidde i blokk er 334 cm. Det er så høyt han kommer opp med armene rett opp. Brasilianske Evandro, en virkelig veteran, har 336 som den beste.

– Blokken er førsteforsvar. Jo bedre blokk laget har, jo lettere er det å spille forsvar. Stor blokk dekker store deler av banen. Det er dessuten mye psykologi knyttet til dette. Det verste en spiller vet er å bli blokket ned. Det er ydmykende. Det setter seg i hodet også, mener Horrem.

Tyske Winter vartet opp med flere gode blokker mot det norske laget, men da det virkelig gjaldt, viste Mol og Sørum sin overlegenhet. Førstnevnte var likevel ikke helt fornøyd med måten seieren ble sikret.

– Jeg gjorde litt for mange feil, synes jeg. Jeg er upresset og slår en del baller ut. Jeg har ikke helt rytmen i spillet mitt. Det er irriterende.

Den nevnte blokken var han imidlertid godt fornøyd med.

– Jeg hadde noen blokkpoeng, som var veldig viktige for kampens del. Jeg kan nok blokke enda flere hvis jeg er tidligere oppe, så jeg justerte litt underveis og følte at det fungerte veldig bra.

Mette Bugge

Spillet åpner seg opp

Markedssjefen forteller at når motstanderne begynner å frykte blokken, som de ofte gjør mot nordmennene, begynner de å finne på andre ting. Da åpner spillet seg opp, og da kommer Christian Sørum til sin rett.

Den 23 år gamle forsvarsspilleren utfyller makkeren på alle måter.

Han er flink i mottak og flink til å slå inn ballen etter at han har plukket den opp.

For de to ferskingene, for det var jo forrige sesong at de fikk sitt gjennombrudd, er målet å ødelegge statistikken som sier at Brasil har klippekort på VM-gull.

På tirsdag er nettopp brasilianerne Vitor Arujo Goncalves Felipe og Pedro Salgado Collett Solberg motstandere.

– Vi møter et veldig bra lag. De er to rutinerte karer og har spilt VM begge to, sa Mol etter søndagens seier.

Mette Bugge

Brasil har tatt nesten alle gullene

Siden VM ble arrangert som et eget mesterskap annethvert år fra 1997, har Brasil vunnet syv ganger, USA, Argentina, Nederland og Tyskland én gang hver.

– Den statistikken skal vi ødelegge, sier Anders og pappa Kåre Mol nesten i kor.

Norges førstelag ønsker å bli det tredje laget fra Europa som tar VM-gull. Riktignok ble Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide verdensmestre i 1995, men da var systemet annerledes. Det laget som vant verdensserien sammenlagt, fikk også VM-gullet.

Ingen dårlig prestasjon det heller.