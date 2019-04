TO BYGG: I tillegg til ny bane er det lagt inn garderobeanlegg i planen for Baunebanen. – Så har vi spurt om, og fått aksept for, å prosjektere et klubbhus som vi betaler, sier avtroppende leder i SK Baune, Bjørnar Mykkeltvedt (til v.). Her sammen med Åge Dyngeland (til h.) og Eivind Aarland. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen