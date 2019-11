Uro i det russiske langrennslaget

Russiske langrennsløpere er sammen med nordmenn med på å dominere internasjonal langrenn. Men de aner ikke hvor lenge de får være med.

Aleksandr Bolsjunov vil helst ikke tenke på hva som skjer dersom Russland blir utestengt fra all idrett. – Jeg trener og konkurrere og vil ikke bruke så mye tid til å tenke på dette, sa han før verdenscupåpningen i Ruka denne helgen. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

RUKA: – Jeg trener og konkurrerer. Derfor vil jeg ikke bruke så mye tid på å tenke på dette. Jeg forbereder meg til å gå fort på ski. Hva som kommer til å skje, vil bare fremtiden vise, sa russernes beste langrennsløper de tre siste sesongene Aleksandr Bolsjunov her i Ruka før første konkurranse i verdenscupen.

Noen får trolig være med

Nå kan det hende at han ligger bedre an enn flere av sine landsmenn til å kunne delta i konkurranser også etter at Verdens antidopingbyrå (Wada) har fattet sin beslutning på sitt møte 9. desember. En underkomité i WADA har anbefalt totalt utestengning av Russland fra all idrett i fire år. Det internasjonale skiforbundet (FIS), har begynt å tenke på hvordan de skal behandle denne saken.

– FIS vil følge Wadas beslutninger. Utøvere og ledere som har forhold som er i strid med Wada-lovverket vil ikke få noen mulighet til å delta i konkurranser, heter det i en pressemelding.

Fakta Russland-saken Et utvalg innenfor Wada ble satt ned for å behandle saken rundt en gjeninnsettelse av det russiske antidopingbyrået (RUSADA). For ett år siden ble det slått fast at Russland måtte gi fra seg data fra dopinglaboratoriet i Moskva. Det har vist seg at data er blitt manipulert. Utvalget har foreslått at Russland utestenges fra all internasjonal idrett i fire år. Landet skal heller ikke få arrangere internasjonale konkurranser. Wadas styre skal ta den endelige avgjørelsen på et møte 9. desember. Den internasjonale olympiske komiteen som også er en av eierne av Wada, støtter utvalgets forslag.

Sarah Lewis er generalsekretær i FIS og fortalte under verdenscupåpningen i Ruka at det likevel vil være åpning for at russiske utøvere som beviselig ikke har noen som helst forbindelse med tidligere dopingsynder i Russland kan få delta. Aleksandr Bolsjunov har ingen slike på sin CV.

– Hvordan det skal skje, blir det fattet en beslutning om etter at Wada er ferdig med saken, sier FIS-toppen.

Den tyske trenerne for russerne, Markus Cramer, forteller om russiske utøvere som er bekymret for det som skal skje. Han håper inderlig at ingen uskyldige blir stoppet fra å gå. Terje Pedersen, NTB scanpix

Russernes hovedtrener, tyske Markus Cramer, er bekymret til tross for at russerne kan unngå en total utestengelse fra langrennssporten.

– Jeg håper at det ikke blir slikt. Men dersom rene utøvere blir skadelidende er det svært trist. At en utøver som aldri har vært involvert i noen som helst dopingsak ikke får starte, så blir dette galt.

Spenning i laget

Han forteller om et lag som venter i spenning på beslutningen.

– Det som skal skje den 9. desember gjør meg urolig. Det er jo klart at utøverne leser aviser og følger med i media. De vet hva som skjer, sier Cramer.

Han har Sergej Ustjugov i sin treningsgruppe. Ustjugov er en utøver som kom på listen med russere som ikke ble invitert til å delta i OL i Pyeongchang for snart to år siden. Han er ikke dopingdømt.

– To år etter vet vi fortsatt ikke hvorfor han ikke fikk gå i OL. Vi må i det minste få vite årsaken til at det er slik.

Ustjugov selv vil ikke snakke så mye om dette. I Ruka svarte han kort på spørsmål via tolk om dette:

– Jeg bare forbereder meg til å gå på ski, konkurrere og vinne skirenn.

Utøvere blir hørt

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund. Hun og en rekke av de andre utøverrepresentantene i mange land blir tatt med på råd før møtet 9. desember. Det er IOC og Wada som inviterer til konferansen.

– Det er veldig spennende det som nå skjer. Det kan få direkte konsekvenser for langrennssporten. Vi vet ikke hva de velger, men dersom de blir utestengt så vil det alltid være enkeltutøvere som blir skadelidende. Utøvere som aldri har gjort noe galt, sa hun etter å ha gått inn til en 8. plass på 10 kilometeren i verdenscupåpningen.