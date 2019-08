Therese Johaug ble fløyet inn i helikopter for å vinne Lysebotn Opp. Hun kan ikke forvente seg like mye VIP-behandling når hun skal gjøre en gjesteopptreden som friidrettsutøver.

LYSEFJORDEN: På toppen av Lysebotn er Johaug den desidert mest populære i folkehavet. Men når hun skal løpe 10.000 meter på ukjent underlag på søndag, må hun finne seg i å være i skyggen av Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene.

I en mesterskapsfri sesong åpner det seg en mulighet for å prøve nye ting.

– Jeg synes det er artig å tenke på andre ting. Det er ikke noe mesterskap i år, og nå har man muligheten til å gjøre noe annet og utfordre seg på andre områder. Jeg har visst at jeg har vært god til å løpe, selv om det har vært i motbakke. Så får vi se hvordan det går på bane, sier Johaug til Aftenposten.

Jan Kåre Ness, NTB scanpix

Skapte debatt

Johaug var også påmeldt 5000 meter under NM, men droppet det da hun skjønte at hun ikke ville få dispensasjon fra kvalifiseringskravene.

Det skapte en debatt hvor flere mente hun burde fått lov til å løpe.

– Jeg fikk vite i juli at det var NM på Hamar. Det er kort vei å kjøre, og jeg hadde lyst til å få til en 10.000 meter. Det ble ikke Fornebu-løpet i år. Jeg vurderte «10 for Grete» i september, men da jeg så at 10.000 meter var på Hamar, så tenkte jeg bare: «Hvorfor ikke?»

Johaug kom, vant og dro fra Blinkfestivalen etter å ha tatt med seg løyperekord i den beinharde 7,5 kilometer lange bakken. 31.18 er den nye tiden. Hennes gamle bestetid var 31.46.

– Jeg er veldig fornøyd med tiden. Jeg har følt meg i veldig bra slag i vår og sommer. Jeg er veldig fornøyd med at jeg setter ny løyperekord.

Tror ikke på EM-krav

Mesterskapsrekord blir det neppe for Johaug på Hamar, men medalje og gull er oppnåelig.

– Jeg har ikke løpt mange løp før, så jeg skal ikke skryte på meg noe som helst. Jeg tar det hele med et stort smil og som en god økt og ønsker bare å få en god tid. Jeg har sprunget én 10.000 meter før, og det var Fornebu-løpet på asfalt i fjor. Da løp jeg på 33.40 et eller annet (33.36). Målet er å slå den tiden.

Noen eksperter har sagt at Johaug kan greie EM-kravet. Det får henne til å le.

– Er du gæern? Jeg har hatt en økt på bane på 11 år. Kapasiteten har jeg, men ulempen min er løpeteknikken. Jeg har ikke erfaring nok med rundetider og hva slags fart jeg skal ha. Jeg får prøve å løpe med klokken og se på farten.

– Jeg får høre med broren min og Pål Gunnar (Mikkelsplass), så de kan legge opp et tidsskjema for meg. Så jeg vet hva jeg skal springe, fortsetter hun.

Lagvenninnene Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg kjenner stadig på kroppen hvor godt trent Johaug er. De tror Johaug kan ta med edelt metall på neste landslagssamling.

– Hvis hun ikke får overtenning og gjør noe dumt, så tror jeg det går veldig bra, sier Ragnhild Haga.

– Jeg tror hun vinner. Jeg tror det. Nå vet jeg ikke hvem som stiller, men jeg tror hun kommer til å gjøre det veldig bra i alle fall, sier Ingvild Flugstad Østberg.