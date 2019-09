Opptur for norsk volleyball: Slik forklares suksessen

Da president Eirik Sørdahl overtok for tre år siden, hadde volleyballen 100.000 kroner i sponsorkroner. I dag er tallet fire millioner.

Ups! Lars Tveit Retterholt (t.v.) gir alt, mens makker Daniel Bergerud følger med. Motstandere er Hendrik Mol og Mathias Berntsen, som tilhører Norges nest beste sandvolleyballag. Mange spillere satser i Norge i dag. Stein J. Bjørge

Sandvolleyballspillerne Anders Mol og Christian Sørum kan vinne verdenscupfinalen i Roma den kommende helgen. De topper rankingen etter å ha vunnet syv turneringer i verdensserien denne sesongen. De er allerede OL-klare og Norge har flere spillere med lignende ambisjoner.

Duoen har bidratt til en sterk interesse for volleyball, men Norges Volleyballforbund merker en økning over hele linjen:

Antall landslag har aldri vært større.

Antall klubber som deltar i NM har toppet seg.

Aldri har Norge sendt fire kvinner utenlands til profflivet innendørs, slik de gjorde i sommer.

Norge har bidratt med trener til en av verdens beste innendørsnasjoner. I tillegg ønsker utenlandske trenere og spillere å finne ut hva skolen ToppVolley på Sand i Ryfylke holder på med. Det var der verdensenerne Sørum/Mol gikk videregående.

– Det er ingen grunn til å stikke hodet i sanden og være beskjeden, mener tidligere spiller Iver Horrem om det som skjer både i topp og bredde i norsk volleyball.

Anders Mol og Christian Sørum er de største innen sin idrett. I helgen spiller de i Roma. Christian Charisius / DPA / dpa

Klubbene har mye av æren

Den tidligere landslagsspilleren, i dag markedssjef i forbundet, synes det er stas at Norge ikke bare har verdensenerne på herresiden i en stor OL-idrett. Han gleder seg vel så mye over den jobben som er blitt gjort av klubber og forbund over lang tid.

For selv om Mol og Sørum er de mest synlige, er ikke de hovedgrunnen til at det meste går den rette veien.

President Eirik Sørdahl sier det slik:

– Alle får en ekstra stolthet når vi ser hva de to bidrar med og oppnår, og i tillegg har så gode verdier. Det som imidlertid har bidratt til at vi har klart å løfte oss på flere fronter, er at det er jobbet langsiktig over flere år.

Han nevner at det i siste junior-NM i sandvolleyball var over 200 lag som var påmeldt.

– Det er et historisk høyt tall. Vi har dessuten måtte utvide fra 32 til 48 lag klubber som kan være med i mesterskap i aldersgruppen 17 og 19 år innendørs. Vi hadde det allerede for 15-åringene.

– Hva er grunnen til at dere, fra å være et helt vanlig forbund med litt dårlig økonomi og middels resultater, er blitt et forbund med mange landslag. For det må jo koste noe?

– Vi hadde noen turbulente år etter beachsatsingen i Stavanger. Likevel valgte vi å gå inn for landslag. Bakgrunnen var at vi ønsker at de yngste skal ha noen å se opp til. Derfor har vi høy landslagsaktivitet i junior, ungdom og senior innendørs, og så mange lag vi klarer i sandvolleyball i de mesterskapene det er naturlig å være med på, opplyser presidenten.

Fakta Norges Volleyballforbund Omsetning 25-30 millioner 4 millioner i sponsorinntekter Opp mot 22.000 medlemmer. En svak økning. Har landslagsaktivitet i innendørs volleyball og sandvolleyball i klassene U17, U18, U19, U20, U21 og U22. I tillegg til seniorlandslagene. Har flere EM-gull og VM-medaljer i aldersbestemte mesterskap i sandvolleyball, som bronse i ungdoms OL i 2018, Buenos Aires ved Emilie Olimstad og Frida Berntsen. Historisk mange NM-lag i aldersbestemte klasser. Har i utlandet fire proffer innendørs på herresiden og fire på kvinnesiden. Tore Aleksandersen er trener i den tyrkiske klubben Nilüfer Belediyespor Voleybol, i byen Bursa, den beste ligaen i verden i volleyball for kvinner. Skolen ToppVolley skal være en arena for morgendagens utøvere. Mange unge får ikke får plass pga av oversøking.

Enstjernerturneringen i Oslo sist helg kan ha vært starten på noe mye større i norsk volleyball. Stein J. Bjørge

Må fortsette å være fremoverlent

Etter hans mening handler suksessen om at det kom inn nye koster som ville ha mer iver og aktivitet. Det har vært målbevisst jobbing.

– Dessuten har vi valgt å satse noe ekstra, spesielt inn mot de årene da det er mesterskap innendørs, som det var i 2018 og som kommer i 2020. Med økte sponsorinntekter er det mulig.

Iver Horrem mener at det ikke er noen grunn til å droppe å være fremoverlent.

– Vi tar imot den heder vi skal ha. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide gikk opp sporene i sandvolleyball. Norge var tidlig ute i en ung idrett. Utøverne hadde stor risikovilje, og tok eierskap til egen karriere. Slik er det i dag også. Heller ikke Anders Mol og Christian Sørum satt seg ned og ventet på hva som skulle skje. Og vi ser hvor langt de er kommet med den holdningen i dag.