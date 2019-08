Ingebrigtsen-familien mener at forbudet mot høydehus er tøvete, så lenge Olympiatoppen lager kunstig klima med varmerom til 15 millioner kroner. – Dobbeltmoralsk, sier de.

ST. MORITZ: En rekke norske toppidrettsutøvere drar nå til Olympiatoppen i Oslo for å trene i et varmerom. Et rom hvor de kan simulere de klimatiske forholdene som møter utøverne i Tokyo-OL om ett år og friidretts-VM i Qatar om en måned.

Det irriterer løperfamilien fra Sandnes, men ikke fordi de er motstandere av klimarommet.

– Høydehus er ikke lov, men varmekammer er greit. Det er slikt jeg kaller dobbeltmoral. Det er så uetisk at det er kvalmende, sier Jakob Ingebrigtsen til Aftenposten på tampen av et høydeopphold i St. Moritz i Sveits.

Der har han vært i tilsammen syv uker siden juni.

Uforståelig

Jakob Ingebrigtsen har snart vært totalt 20 uker på høydetrening siden nyttår. Som de aller fleste som driver med utholdenhetsidrett, brukes trening i høyde som en viktig del av forberedelser til konkurranser. Mens stort sett alle utenlandske konkurrenter til Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen kan skape egen simulert høyde hjemme, må Ingebrigtsen-familien dra til den reelle høyden på grunn av høydehusforbudet i norsk idrett.

Lise Åserud, NTB scanpix

Fakta: Høydehus Høydehus-begrepet brukes om rom, leiligheter eller lignende hvor det er mulig å regulere oksygenmengden i luften.

Ved å redusere oksygenmengden er det mulig å simulere såkalt tynnluft som det er på høyereliggende steder. Dermed er det ikke like nødvendig for en utøver å dra til et høyereliggende sted for å trene i tynnluft.

Trening i luft med lavere oksygeninnhold vil over tid øke blodets evne til å transportere oksygen. Når en utøver kommer ned til lavere høyder vil dette gi en positiv effekt.

Det er i all hovedsak idrettsutøvere som driver på utholdenhetsidrett som drar nytte av trening i høyde. Mellom- og langdistanse i friidrett, triatlon, roing, padling, langrenn, skøyter, sykkel og så videre.

Bruken av høydehus i Norge ble forbudt på Idrettstinget i 2002. Det har vært oppe til debatt på tinget i 2008 og 2015. Forbudet står ved lag.

Det handler ikke mest om at de er motstandere av at det bygges et varmerom for norske idrettsutøvere. Gjert Ingebrigtsen skjønner ikke logikken i at den ene simulering av forholdene er lov og den andre forbudt.

– Høydehus er så langt ifra juks som du kan komme. Da må du også se på klimarom. Hva er det man gjør der? Man påvirker omgivelsene til å være noe annet enn de er på naturlig vis. Jeg ser ikke noe forskjell på klimarom og høydehus eller hva f ... det er. Det er akkurat det samme, buldrer pappa Ingebrigtsen.

Enklere liv

Livet hadde vært noe enklere for løperfamilien dersom de kunne ha hatt mulighet til å bruke høydehus eller høyderom i lavlandet. Eldstemann Henrik Ingebrigtsen er gift og har to barn, Filip er nygift, Jakob blir snart samboer og trener og pappa er gift, har jobb ved siden av trenerjobben og syv barn (tre av dem er med på tur, dog).

Det blir mange lange dager, uker og måneder borte fra familie og venner.

– Når du blir voksen, får familie og unger og et helt annet ansvar, er det slik at du må være hjemme i perioder. Når du ikke kan ha kunstig høyde eller store doser høydetrening, har du ingen sjanse når distansene blir lengre. Du har ingen mulighet. Du er sjanseløs, sier trenerpappaen.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Olympiatoppen har brukt 15 millioner kroner på å bygge et klimarom hvor en kan simulere en rekke forskjellige klimatiske forhold. Temperaturen kan variere mellom 15 minus til 35–36 plussgrader. Man kan variere luftfuktighet og vindforhold. Prosjektet har sin bakgrunn i satsingen inn mot OL i Tokyo hvor det kan bli utfordrende klimatiske forhold med høye temperaturer og høy luftfuktighet.

Har forbundet i ryggen

Denne kunstige tilpasningen får Gjert Ingebrigtsen til å stusse.

– Høydehusforbudet i Norge er en tøvete sak. Den er basert på mangelfull kunnskap om hvordan resten av verden fungerer. Det er så langt i fra juks som du kan komme. Da kan du se på klimarom, hva er det man gjør der? Man påvirker omgivelsene til å være noe annet enn de er på naturlig vis. Jeg ser ikke noe forskjell på klimakammer eller høydehus, sier trenerpappaen.

Henrik Ingebrigtsen er i hvert fall sikker på at det er en som ville blitt svært fornøyd om høydehusforbudet hadde blitt opphevet.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Min kone sa for et par dager siden at hun vil at de skal ta bort forbudet slik at jeg kunne vært mer hjemme sammen med dem, forteller Ingebrigtsen som også har to barn hjemme som knapt har sett pappaen siden Bislett Games i begynnelsen av juni.

Friidrettsforbundet har sammen med Norges Skiskytterforbund forsøkt å få avviklet det særnorske forbudet mot høydehus. Det er ikke slik at Ingebrigtsen-familien står alene med sine synspunkter. De har støtte fra sin egen toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

– Høydehusforbudet er særnorsk forbud. Det er fullt tillatt etter både WADA-regelverket og IOCs regler. Det brukes av mange andre nasjoner. Det er derfor klart at det er merkelig at det ikke er lov til å bruke høydehus, men det er lov til å manipulere temperatur, luftfuktighet med mer, sier Slokvik.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det ene er forbud, det andre ikke

Den øverste sjefen norsk toppidrett, Tore Øvrebø, får ikke argumentasjonen til Ingebrigtsens eller Erlend Slokvik til å rime helt.

– Det står de jo fritt til å mene, og jeg har respekt for Ingebrigtsen-familiens synspunkter. Men det er slik at det ene handler om et særnorsk forbud hvor det ikke er lov til å manipulere innåndingsluften, det andre er endring av temperatur og luftfuktighet. Det er lov, sier Øvrebø.

Han mener at Olympiatoppen har et ansvar for å gjøre noe for å forberede utøverne på de klimatiske forholdene som de kanskje vil møte i Tokyo og under VM i friidrett i Doha.

– Det som er viktig for oss når vi gir råd og ressurser til utøverne slik at de kan optimalisere sine prestasjoner, er at vi har en etisk forpliktelse til å gi så gode råd og innspill som vi er i stand til. For oss var det en opplagt sak at vi måtte forberede oss til de klimatiske forholdene som vi kan komme til å møte i Tokyo. Det handler både om helse og prestasjon.

– Dersom en utøver skal forberede seg for prestasjoner i høyden, vil jo det også handle om å forberede seg til avvikende forhold. Ville det ikke da være naturlig å trene og oppholde seg i rom med lavt oksygenopphold?

– Det kan du si, men det er ikke lov. Dette er et særnorsk forbud som vi må forholde oss til. Dette løses jo ved at man reiser til høyden.

– Hva mener toppidrettssjefen om det såkalte høydehusforbudet?

– Det har jeg ingen offisiell mening om.

PS! Ingebrigtsen-brødrene har tilbud om å bruke klimarommet, men har ennå ikke valgt å benytte seg av muligheten.