Skal spille to kamper på ett døgn: Dette er Liverpools uvanlige løsning

Like før jul skal Liverpool spille verdensmesterskap for klubblag. Det kræsjer med kvartfinalen i ligacupen mot Aston Villa.

Jürgen Klopp og Liverpool må være to steder på samme tid i midten av desember. FRANCOIS LENOIR / Reuters

17. desember klokken 18.45: Liverpool møter Aston Villa i Birmingham i kvartfinalen av den engelske ligacupen.

18. desember klokken 18.30: Liverpool spiller semifinale i verdensmesterskapet for klubblag i Qatar.

Med mindre enn et døgn mellom kampstart i de to kampene har Liverpool sett seg nødt til å sende én tropp til Qatar, og en annen tropp til Birmingham.

Det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider.

Fant ikke noe annet tidspunkt

Grunnen er at det ikke var mulig å legge kampen mot Aston Villa til et annet tidspunkt i Liverpools tettpakkede sesong.

«Vi kan bekrefte at alternative datoer ble diskutert. Til slutt var det ingenting som passet uten å ødelegge terminlisten til turneringen eller å legge en bør på våre spillere», skriver klubben.

Liverpool skal også spille kamp i verdensmesterskapet for klubblag 21. desember. Da spilles både bronse- og gullfinalen.

Forplikter å stille med spillere som har spilt turneringen

Hvem som blir å se i de forskjellige kampene er ennå ikke bestemt. Det er heller ikke kjent om Liverpool-manager Jürgen Klopp rekker å lede laget i begge kampene.

Ifølge English Football League, som organiserer ligacupen, vil Liverpool-laget som møter Aston Villa i stor grad bestå av spillere som har spilt i ligacupen tidligere denne sesongen.

«Liverpool forplikter seg til å stille med et lag som i stor grad består av spillere som har deltatt i tidligere runder av denne sesongs turnering. Spillerne må møte turneringens krav i henhold til regel 6.5: «Hver klubb skal spille sin fulle tilgjengelige styrke i og under alle kamper, med mindre det er gitt noen tilfredsstillende grunn», står det i uttalelsen.

Så langt har Jürgen Klopp gitt flere av Liverpools unggutter muligheten i ligacupen. Jason Cairnduff / Reuters

På vei til kvartfinalen har Liverpool spilt to kamper. Først slo de MK Dons 2–0, før de slo Arsenal på straffespark etter en forrykende 5–5-kamp. I de to kampene spilte følgende spillere for Liverpool:

Liverpool XI mot MK Dons: Kelleher; Hoever, Gomez, Lovren, Milner; Lallana, Oxlade-Chamberlain, Keita; Elliott, Brewster, Jones

Innbyttere: Kane, Chirivella, van den Berg

Liverpool XI mot Arsenal: Kelleher; Williams, Gomez, van den Berg, Milner; Oxlade-Chamberlain, Lallana, Keita; Elliot, Brewster, Origi

Innbyttere: Jones, Chirivella