«Uten Northug kommer den store testen»

OM LANGRENN: Norge vil skape nye vinnere i skisporet, men neppe en PR-maskin som Petter Northug.

For ett år siden ble Petter Northug slått ut av prologen under sprinten på Beitostølen. Men det var likevel trønderen alle pressefolkene flokket seg rundt ... VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

«Karrieren kan være over før jul».

Seks ord fra langrennsstjernen var nok til å slå krisealarm i samtlige norske mediehus.

I et hjørne i festsalen på Beitostølens største hotell kjempet nærmere 30 journalister om plassene i halvsirkelen rundt Petter Northug.

I blitzregnet for ganske nøyaktig ett år siden fortalte skikongen at det var kun én prosents sjanse for at han ville komme tilbake til Beitostølen som aktiv skiløper året etter.

I et annet hjørne i samme festsal var den triple OL-vinneren Johannes Høsflot Klæbo plassert ved et bord foran en reklamevegg.

Fakta Beitostølen Konkurransene på Beitostølen er starten på den norske langrennssesongen og kalles gjerne «nasjonal åpning». Løpere fra alle nasjoner har mulighet til å delta, men det er 90 prosent norsk deltagelse. Her er konkurransene: Fredag 22. november: Sprint, klassisk, kvinner og menn Lørdag 23. november: 10 km, kvinner – klassisk

15 km, menn – klassisk Søndag 24. november

15 km, menn – fri

10 km, kvinner – fri

Petter Northug under presseseansen på Beitostølen for ett år siden. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN

Han satt ikke ensom, seks-syv journalister minglet med den unge trønderen, men det var likevel påfallende hvor stor forskjellen var i oppmerksomheten rundt de to største herrestjernene.

Ut fra sportslige kriterier i 2018 burde det vært omvendt.

Men i Petter Northugs verden var det aldri sånn.

Da trønderen entret et rom, stoppet alt annet opp.

Fakta Petter Northug Født: 6. januar 1986 Klubb: Strindheim Meritter: 2 OL-gull, 1 OL-sølv, 1 OL-bronse, 13 VM-gull, 3 VM-sølv. 38 enkeltseire verdenscupen, 2 sammenlagtseire verdenscupen.

Rekruttering og inntekter

Ett år senere er det igjen klart for nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Fredag er de første rennene for Norges beste skiløpere.

For første gang siden 2005 er ikke Petter Northug på Beitostølen som hovedattraksjon. Det har den nå pensjonerte langrennsløperen vært i alle år, helt uavhengig om han var i god eller dårlig form, frisk eller syk, på landslaget eller privatlag.

Det har vært mange konflikter, men Northug holdt langrennsinteressen varm.

Interessen gjorde at langrenn ble helårsidrett i norske medier. Interessen skapte økt rekruttering. Interessen skapte økte inntekter.

Den årlige inntekten for langrennsavdelingen i Norges Skiforbund lå på rundt 25 millioner kroner da Northug ble frontfigur på Beitostølen i november 2006. Inntektene økte til 85–90 årlige millioner kroner, som de har ligget på de tre-fire siste årene.

Northug og måten han forandret langrenn på, skal ha svært mye av æren for de økte inntektene.

Petter Northug klarte aldri å komme seg i form til ski-VM i Seefeld i 2019. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

I 2011, da Northug toppet sin karriere med tre VM-gull i Oslo, hadde også Norges Skiforbund sitt toppår i rekruttering. Trønderen gjorde det populært å spenne på seg skiene.

Men 185.000 medlemmer i 2011 var krympet til 150.000 i november i fjor.

Skiforbundet mistet 35.000 medlemmer, av dem rundt 30.000 fra langrenn. Frafallet var størst blant de yngste.

Livet uten Northug

Når en ny sesong står for døren, er det betimelig å stille spørsmålet:

Hvordan takler langrenn livet uten Northug?

De neste månedene, i en sesong uten mesterskap, blir den store testen.

Vi får ikke noen svar på det hverken i dag, morgen eller de neste ukene. Det kan ta år før norsk langrenn kan måle effekten av et liv med eller uten Petter Northug. Men langrenn lever, som alle andre idretter, av oppmerksomhet. Og den kommer ikke av seg selv.

12. desember 2018 kunngjorde Petter Northug at han la opp som langrennsløper. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Det handler om å være synlig og attraktiv i et marked der kampen om oppmerksomheten blir stadig større.

På en tid av året det tidligere har handlet om Northugs form og krangler med skiledelse om kontrakter eller uttak, har det vært påfallende temperaturløst rundt langrenn det siste halvåret.

Den mest oppsiktsvekkende nyheten var at Jelen Välbe, skipresident i Russland, anbefalte tre av kvinneløperne å bli gravide i 2019. Fordi dette ikke er mesterskapsvinter, og dermed ikke så interessant sesong.

Northugs arvtagere, som vant rubbel og bit i Seefeld-VM forrige vinter, er kanskje ikke like morsomme. De har ikke samme snerten i svarene. De har ikke samme råskap og tilstedeværelse.

Men en kan heller ikke tvinge dem til en verbal «krig» mot en svenske.

«Mot normalt» i Northug-epoken

Trolig går langrenn tøffere vintre i vente.

Men dommedag? Nei, til det står nasjonalsporten for sterkt.

Da er klimakrise og snøfattige vintre en større trussel i et lengre perspektiv. Men så lenge det er snø, vil nordmenn gå på ski. Så lenge det er snø, vil Norge produsere vinnere. Vintre uten ski er like sannsynlig som 17. mai uten bunad.

At vi igjen skal oppleve samme langrennsfeber som i periode 2006–2018? Neppe. Fordi Northug-epoken var «mot normalt».

Inntekter og rekruttering vil flate ut, kanskje synke. Sannsynligvis vil det komme en korreksjon, som det heter i aksjemarkedet.

Norske langrennsløpere kan ikke gjøre annet enn det de kan best: Vinne skirenn.

Samtidig får Petter Northug gjøre det han er best til akkurat nå: Selge briller.