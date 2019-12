Norsk overraskelse i tårer – Klæbo vant igjen

Johannes Høsflot Klæbo nådde imponerende milepæl etter seier, men den aller gladeste var Håvard Solås Taugbøl på tredjeplass.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Håvard Solås Taugbøl ble lørdagens store overraskelse. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Det var fantastisk deilig. Jeg føler jeg har jobbet hardt i mange år, sier Håvard Solås Taugbøl til TV 2.

Han hadde akkurat kommet på tredjeplass i verdenscupsprinten i Davos. I målområdet rant tårene ned 26-åringens kinn. Det var hans beste plassering noensinne, og den betydde mye.

– Jeg har fått mange muligheter, men har ikke løsnet helt, sier han.

Deretter tok han en pause, før han fortsatte:

– Selv om jeg ikke er på landslaget, føler jeg at jeg jobber og er like seriøs som de på elitelaget. Det er toppidrett og ikke alle kan være på toppen. Det er tøft å være under og prøve å slå de over, forteller han.

Fakta Håvard Solås Taugbøl Født: 20. august 1993. Klubb: Lillehammer Skiklub Debut i verdenscup: Davos i desember 2013.

LES OGSÅ: Svensk sjokkseier da Falla ble knust i dramatisk finale

Lucas Chavanat, Johannes Høsflot Klæbo og Håvard Solås Taugbøl på pallen etter rennet. Foto: PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

– Fortjent

Forrige uke vant han sprinten under norgescupen på Gålå. Petter Northug kommenterte rennet for TV 2, og han var tydelig imponert av det han så.

I 2018 ble den tidligere skistjernen slått av Taugbøl – nettopp under sprinten på Gålå.

– Han er nok dagens gladeste gutt, sa Northug.

Sindre Bjørnestad Skar endte på fjerdeplass. Han gledet seg over at det var akkurat Taugbøl som kom foran ham.

– Det er sinnssykt fortjent. Han har vært blant verdens beste skøytesprintere uten å komme på pallen, sier Skar.

De to er svært gode kompiser. Vennskapet går langt tilbake i tid.

– Jeg blir rørt selv. Vi er nesten naboer og trener mye sammen. Vi er jevngamle, og jeg har kjent Håvard i ti år nå. Det er artig at han får det ut. Han er så fryktelig god, forteller han.

Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten i Davos. Foto: Terje Pedersen

Klæbo nådde milepæl

I finalen tok franske Lucas Chanavat kommandoen med Johannes Høsflot Klæbo lurende bak. De fleste forventet et «Klæbo-rykk» i siste motbakke, men det kom aldri.

Dermed skulle det hele avgjøres på oppløpet. Klæbo kom i en enorm fart bakfra, men da han passerte Chavanat, svarte franskmannen.

Det holdt så vidt for Klæbo som kunne juble for sin 30. verdenscupseier i karrieren.

– Det var en tøff kamp, men det var veldig kult, sier Klæbo til arrangøren etter rennet.

Han gledet seg også over Taugbøl som kom like bak.

– Jeg tror alle i Norge er veldig glade i dag, sa Klæbo.

Ustjugov utslått

Allerede i kvartfinalen røk den russiske stjernen Sergej Ustjugov ut. 27-åringen kom sist i heatet og måtte overraskende se resten av sprinten fra sidelinjen.

Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg og Mattis Stenshagen klart ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene fra prologen.

Dermed gikk finalerundene med Klæbo, Taugbøl, Emil Iversen, Erik Valnes og Sindre Bjørnestad Skar.