Omsvermet, ettertraktet og jaktet på. Casper Ruuds nye tennisliv handler om mer enn godt spill og ranking.

For med gode resultater og mer plass i mediene, har interessen for unggutten økt. Han merker det selv, på henvendelser, meldinger og oppstandelse når han viser seg på en tennisbane her hjemme.

Anne Marte Pensgaard, som er professor i idrettspsykologi, sier på generelt grunnlag at det å håndtere suksess noen ganger kan være like krevende som å takle nederlag. Noen av mekanismene er de samme.

Hun er i VM i Frankrike med landslaget i fotball akkurat nå og jobber fra tid til annen med unge mennesker som kan oppleve at de blir «stjerner» på rekordtid. Da minner hun dem om at det er viktig hele tiden å være utviklingsfokusert og nysgjerrig, men det er lov å glede seg over suksessen så langt og bli bevisst på hvorfor det har gått bra.

Heiko Junge / NTB scanpix

Fakta: Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Klubb: Snarøya tennisklubb Rangering: Nummer 59 i verden. Bor: Snarøya og Mallorca. Meritter: Vant NM-som 15-åring i singel i 2014 som tidenes yngste. Kom til 3. runde i French Open i 2019, der han tapte mot Roger Federer. I øvrige Grand Slam: Australian Open: 2. runde, Wimbledon: Slått ut i 1. kvalifiseringsrunde (2018). US Open: 1. runde (2018)

Må ha flere tanker i hodet

Samtidig mener hun det er viktig å tenke at de som tidlig får rakettfart på karrieren, kun har tatt ett steg på veien.

– De må være forberedt på at en idrettskarriere kan svinge når man er ung, men at det er en del av gamet, og det er mye å lære i begge faser. Det gjelder å ha gode folk rundt seg, som kan regulere belastning og som evner å korrigere utøveren hvis han eller hun glemme sine egne verdier. Støttespillerne må heller ikke være redde for å være ærlige hvis noe ikke er bra eller om utøveren slutter å oppføre seg ordentlig.

Olympiatoppen og Norges idrettshøgskoles medarbeider legger til at en god dose humor løser opp det meste, men at det i bunn og grunn er viktig å være ydmyk og lærevillig, samtidig som man er klar hvilken treningsfilosofi man har tro på. Det å være takknemlig for hver dag, funker godt.

Heiko Junge / NTB scanpix

Er ingen verdensstjerne

Casper Ruud mener selv at han har tenkt gjennom hva som er i ferd med å skje.

– Jeg har aldri vært en person som har altfor høye tanker om meg selv, må jeg få lov til å si. Det er gøy å få tilbakemeldinger, men jeg er ikke verdensstjerne bare fordi jeg spiller bra i ny og ne. Det er gøy at noen anerkjenner det hjemme i Norge, men ingen grunn til å ta av.

20-åringen vet at han har startet på en vei han ikke kan være helt sikker på hvor ender. Målet foreløpig er å klatre på rankingen.

Han vet at noen i miljøet hevet øyenbrynene da han i desember ga uttrykk for at planen var å komme ned på 50.–60. plass i 2019. Nå er han nummer 59 i verden, men han vet også at rankingen endres hele tiden. Hvis han ikke vinner noen kamper resten av sesongen, vil han falle tilbake på listen. Derfor må han prøve å opprettholde plasseringen og gå for enda litt mer. Ruud ønsker å etablere seg blant de 50 beste i verden.

Han kaller det en liten barriere. Målet etter det vil være topp 30.

– Far og mor har vært opptatt av at du skal skynde deg langsom i karrieren. Er du enig i den strategien?

– Jeg tror det er bra ikke å få altfor stor suksess over veldig kort tid. Da kan man miste det litt, og jeg ville blitt ekstra skuffet hvis det ikke gikk veien. Jeg foretrekker at det går sakte. Det er mer sikkert enn å skyte fart.

Heiko Junge / NTB scanpix

Trenger å koble av

På ferie i Italia med kjæresten tar Ruud seg tid til før trening og oppkjøring mot Wimbledon, som starter 1. juli. Det er den eneste Grand Slam-turneringen på gress, ikke hans favorittunderlag.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å spille godt i Wimbledon. Den turneringen blir selvsagt gøy. Etter det er det mange viktige turneringer på grus igjen.

Ruud ble fulgt av autografjegere da han besøkte Heming-banen denne uken. De håpefulle, unge tennisspillerne ville ha en bit av ham, i alle fall navnet på et papir, en arm eller en racket. Foreldrene ville ha bilder.

– Tror du det betyr noe for rekrutteringen i Norge at du er i ferd med å bli et navn?

– Ja, jeg tror det har litt å si. Så lenge de unge barna klarer å holde seg seriøse, har de alle muligheter man kan tenke seg. Man må ikke være fra Spania for å bli god i tennis. Det er mulig å klare det her hjemme også, hvis man trener godt og har en god innstilling.