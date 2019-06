Cristiano Ronaldo scoret alle hjemmelagets mål da Portugal slo Sveits 3–1 i semifinalen og tok seg til finale i nasjonsligaen.

Portugal 3–1 Sveits

Et frispark i første omgang og to scoringer i kampens sluttminutter ga hjemmejubel på Estádio Dragáo og sørget for at Portugal får spille finale mot Nederland eller England søndag. Laget kan bli aller første vinner av UEFAs nasjonsliga.

Kampen vil likevel huskes for VAR-kaoset som banet vei for sveitsernes utligning. Snaut ti minutter ut i 2. omgang, på stillingen 1–0 til det portugisiske hjemmelaget, ble Bernardo Silva felt av Fabian Schär inne i den sveitsiske målgården, og dommer Felix Brych pekte på straffemerket. Straffe for Portugal.

Da avgjørelsen skulle kontrolleres med VAR, endte det med at Sveits fikk straffespark i stedet. I angrepet rett før hadde Nélson Semedo nemlig vært borti beinet til Steven Zuber da de duellerte om et fremspill fra Xherdan Shaqiri. Etter at Brych hadde vært borte ved videoskjermen pekte han på straffemerket i Portugals felt, til voldsom piping fra publikum.

Ricardo Rodríguez gikk frem og skjøt inn 1–1. Keeper Rui Patrício fikk hånden på ballen, men greide ikke å holde den ute.

Frisparkmål

Ufortjent var den sveitsiske utligningen ikke. Laget var best i første omgang, men Portugal gikk til pause med ledelse takket være et frispark fra Cristiano Ronaldo.

Superstjernen fikk sjansen fra 23 meter, og da muren ikke var all verden og keeper Yann Sommer tok et steg i feil retning var det ingen tvil om at ballen skulle inn i hjørnet.

Shaqiri var den dominerende spilleren på Estádio Dragão i Porto. Han fikk mye rom på midtbanen og utnyttet det meget godt. Allerede etter et par minutter brøt Liverpool-spilleren gjennom på siden, fremspilt av Zuber, men Rui Patrício rykket ut og reddet alene med sveitseren.

Rett før pause sto Shaqiri for forspillet og Kevin Mbabu for innlegget før spissen Haris Seferovic skjøt i tverrliggeren.

Avgjorde

Sveits var på høyden også i 2. omgang, men helt mot slutten avgjorde Ronaldo ved å vise sine uovertrufne egenskaper som avslutter. I det 88. minutt hugg han til på direkten da Bernardo Silva slå ballen ut i feltet, og den føk inn til 2–1.

Rett etter ble han spilt frem på siden, skar inn i feltet og banket inn 3–1.

Torsdag gjør Nederland og England opp i Guimarães om hvem som skal møte Portugal i finalen. Det er de fire gruppevinnerne fra A-divisjonen i fjor høst som gjør opp i sluttspillet denne uken.

Før avspark onsdag var det for øvrig ett minutts stillhet til minne om tidligere UEFA-president Lennart Johansson, som døde tirsdag.

(©NTB)