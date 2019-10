Tennisprofil til angrep på Ruud: – Jeg vil heller se maling tørke enn å se deg spille

Den australske urokråka Nick Kyrgios fortsetter ordkrigen mot Casper Ruud etter skandalekampen i Roma i sommer.

Den australske urokråka Nick Kyrgios (t.v.) er ikke nådig i sin beskrivelse av den norske tennishåpet Casper Ruud. Reuters / NTB Scanpix

– Hei Casper Ruud, neste gang du har noe så si, ønsker jeg at du sier det rett til meg. Jeg er sikker på at du ikke sier så mye etter det. Inntil da vil jeg heller se maling tørke enn å se deg spille tennis, kjedelig som f …» skriver Kyrgios i sin twittermelding i den verbale feiden mellom ham og Ruud.

– Men igjen, så skjønner jeg at du må snakke om meg for ellers vil folk ikke skjønne at du spiller tennis. Lykke til i Milano», avsluttet Kyrgios twittermeldingen.

Pappa og trener Christian Ruud mener at et intervju med sønnen i det svenske magasinet Tennisportalen er kilden til Kyrgios' siste utbrudd på Twitter.

Her kaller Ruud den australske 24-åringen for «en idiot på banen». Christian Ruud mener intervjuet er blitt feiloversatt og feiltolket i utenlandske medier.

– Det er bare tull alt sammen, sier Christian Ruud til TV 2.

Ruud fortalte også på podkasten «Smash» i forrige måned at han synes Kyrgios er en «drittsekk» og at han mener australieren burde vært utestengt fra tennisen i lengre tid for sin oppførsel.

Da de to møttes i Roma i sommer ble Kyrgios diskvalifisert etter å ha kastet en stol og tennisracketen sin i grusen.

