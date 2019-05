14 norske menn og kvinner ble seriemester i fotball for utenlandske klubber denne sesongen.

Fredag kveld begynner de norske gutta sin reise i U20-VM i Polen, mens de norske landslagsjentene forbereder seg til et nytt VM – denne gangen i Frankrike.

I juni spiller også Lars Lagerbäcks menn viktige kvalikkamper til neste års fotball-EM.

Og skal vi tro medaljefangsten til norske spillere, bør landslagene ha gode muligheter. For utenlandsproffene har kommet hjem med mye edelt metall fra de øverste divisjonene i Europa.

– Det forteller en del av det store bildet – at norsk fotball etter hvert produserer spillere som kan gå til store klubber i gode ligaer. Det er bra for dem, og strålende for norsk fotball, sier fotballekspert Lars Tjærnås om tallene.

RUSSELL CHEYNE / X02429

– Det fineste er at en god del av dem har gitt massive bidrag til tittelen også- ikke bare vært gratispassasjerer. Det betyr at både de og agentene deres har gjort en stødig jobb med å finne et riktig steg videre, legger han til.

Kristoffer Ajer, Celtic

De suverene skottene vant sitt åttende strake seriegull – sitt andre på rad med unge Ajer på laget og sitt 50. seriegull totalt. Lørdag kan han også bli cupmester.

Laget har holdt nullen en rekke ganger med «årets unge spiller» i forsvarsrekken. Rangers-profil Barry Ferguson har latt seg imponere.

– Fortsetter han å spille slik han har gjort i Celtic, kommer de til å få veldig mye penger for ham, sier Ferguson til Scottish Sun.

Sander Berge, Genk

På fotballens festdag, 16. mai, spilte Genk 1–1 borte mot et av Belgias mest suksessfulle lag, Anderlecht, og sikret Berges første seriegull.

– Det er gøy å være en viktig bidragsyter på et godt lag. Jeg kom her som stusslig 18-åring og er blitt en lederskikkelse på midtbanen. Klart det er fett å være i en sånn posisjon, sier Berge til lokalavisen Budstikka.

Martin Linnes, Galatasaray

For få dager siden snudde hedmarkingens lag 0–1 til 2–1 i et dramatisk byderby mot Istanbul Basaksehir. Dermed var den tyrkiske storklubben mester på innbyrdes oppgjør en runde før slutt.

Fire dager tidligere vant Galatasaray også cupen.

MURAD SEZER / X90138

Fredrik Gulbrandsen og Erling Braut Håland, Salzburg

Rosenborgs overmenn knuste trønderne 8–2 sammenlagt over to kamper i høst og også i hjemlig serie er Red Bull Salzburg overlegne.

5. mai sikret de klubbens femte strake seriegull.

Det var Gulbrandsens tredje strake seriegull. Han ble også cupmester. Håland kom til Østerrike etter å ha avsluttet høstsesongen i Molde. Stortalentet fikk spille to cupkamper og to korte innhopp i serie og Europa.

Mens jærbyggen er fremtidens mann i Salzburg, ble det denne uken klart at Gulbrandsen skiller lag med seriemesterne.

– Jeg har hatt tre veldig, veldig gode år her som jeg kommer til å huske resten av livet mitt. Det samme gjelder mange av menneskene jeg er blitt kjent med, sier Gulbrandsen til TV 2.

Dennis Tørset Johnsen, Ajax

Spilte bare én kamp før han ble lånt ut, men ble dermed en del av Ajax sitt gulltog. Nederlenderne sjarmerte Europa og var noen små overtidssekunder unna finale mot Liverpool i Madrid, sesongen etter at de røk mot RBK i Europa League.

Da signerte Tørset Johnsen for Ajax. 20-millionersmannen har siden dratt til Heerenveen for å få spilletid. Fra skøytebyen så han Ajax sikre gullet etter en lang og jevn dragkamp med PSV Eindhoven.

Ghayas Zahid, APOEL

På Kypros ble den tidligere VIF-profilen mester for andre år på rad. Klubben, som tidligere har gått videre fra gruppespill i Champions League, vant sitt syvende strake seriegull. Sitt 28. totalt.

FRANCOIS WALSCHAERTS / X00687

Zahid spilte det meste, men scoret bare to mål for John Arne Riises gamle klubb.

Tokmac Chol Nguen, Ferencváros

Kanskje det mest eksotiske av seriegullene ble sikret i Ungarn. Med hele 13 poengs margin kunne Ferencváros og en 25 år gammel drammenser feire.

– Supporterne er noe helt annet enn i Norge. Har man én dårlig kamp så merker man det med en gang. De er gærne, men jeg liker det, sa han i et større intervju i VG tidligere i måneden.

Tarik Elyounoussi, AIK

Nylig ble østfoldingen derbyhelt med to mål mot Djurgården. Etter ti runder ligger AIK på tredjeplass i Sverige, ett poeng bak ledende Malmö.

Seriegullet ble altså sikret i fjor høst. Laget trengte ett poeng borte mot Kalmar, men Robin Jansson sikret alle tre med sin scoring rett før pause. Målgivende: Tarik Elyounoussi.

Den tidligere seriemesteren i Hellas (Olympiakos) scoret åtte mål forrige sesong, noe han allerede har tangert i år.

Ada Hegerberg, Lyon

Sunndalsjenta trenger vel strengt tatt ingen introduksjon etter årets sesong, men vi prøver likevel: Hat trick i 4–1-seier i Champions League-finalen, hennes fjerde strake tittel. Trippel-tittel med de franske jentene. Og ikke minst bestemannspriser for årets spiller i verden og Europa.

– Det ser bare ut som oppturer fra utsiden. Det skjønner jeg godt. Jeg har vunnet titler og Ballon d’Or. Men bak kulissene er det mye jobb som må gjøres for å nå toppen år etter år, sa hun etter finaleseieren.

BERNADETT SZABO / X02784

Kristine Minde og Caroline Graham Hansen, Wolfsburg

De norske VM-kometene vinner titler i Tyskland. Både serie og cup ble sikret for årets semifinalister i Champions League.

Det var tredje gang på rad for 24 år gamle Graham Hansen, som oppsummerte tittelregnet så ydmykt hun bare kunne på Instagram.

– Takk for meg, skrev jenta som også vant dobbelen med Stabæk i 2013.

– For et år, supplerte Minde, like kort og godt på sin Instagram-konto.

Andrea Norheim og June Pedersen, Piteå

I fjor høst sikret de seriegull med den svenske østkyst-klubben foran 3778 tilskuere.

Det ble en ekstrem thriller for jentene, som tapte serieledelsen med 1–0-tap mot Rosengård en runde før slutt. Men i siste runde gikk alt de norske jentenes vei.

OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

– Det er det sykeste jeg har vært med på. Det har vært en syk uke, og det kommer til å bli en helt syk fest. Dette er det beste jeg har opplevd i fotballen, sa 33-åringen fra Tromsø (Pedersen) til CMore.

Norheim har tidligere vunnet seriegull med Lyon.