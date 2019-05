Ander Herrera forlater Manchester United. På veien ut døra på Old Trafford ber han fansen ha tålmodighet med Ole Gunnar Solskjær.

Den spanske midtbanespilleren bekreftet nylig at han ikke blir å se i Manchester United-drakt neste sesong. Ryktene har lenge villet ha det til at han spiller for Paris Saint-Germain fra høsten av.

Herreras kontrakt med United utløper i sommer. Han går dermed gratis en ny arbeidsgiver.

Spanjolen innser at klubben han nå forlater er i vanskeligheter. Herrera tror samtidig Ole Gunnar Solskjær er mannen som kan få skuta på rett kjøl.

– Jeg tror virkelig på Ole. Han er den rette til jobben. Jeg tror virkelig på trenerstaben, men jeg tror det blir tøft i tiden som kommer. Klubben trenger selvtillit og støtte, sier Herrera på klubbens hjemmeside.

Han trekker en parallell til Liverpool.

– Liverpool kommer sannsynligvis til å vinne mesterligaen, men de har ikke vunnet ligaen i de fem årene jeg har vært i United. De har gjort det fantastisk, men fansen har også gitt dem tid. Det er det samme United trenger nå, sier Herrera.

Manchester United endte på sjetteplass i Premier League. Mannskapet til Ole Gunnar Solskjær avsluttet sesongen svakt og røk 0-2 for allerede nedrykkingsklare Cardiff i siste serierunde.