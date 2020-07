Tettey nådde milepæl - Chelsea fikk luke i kampen om Champions League-plass

Et overtidsmål i første omgang av Olivier Giroud ble det eneste som skilte Chelsea og Alexander Tetteys Norwich.

Alexander Tettey (t.h.) spilte sin 100. Premier League-kamp for Norwich. Foto: ADAM DAVY / Reuters

CHELSEA - NORWICH 1–0

London-laget vant 1-0. Chelsea er dermed tilbake på vinnersporet etter å ha fått stryk med 0-3 mot Sheffield United lørdag. Seieren tirsdag sikrer Frank Lampard & co. tre meget viktige poeng i kampen om plass i Champions League neste sesong.

Med en kamp mer spilt har Chelsea fire poeng ned til jaktende Manchester United og Leicester City. De blåkledde fra London har igjen to kamper, mens Leicester og United har tre.

Poengene ble sikret uten at de blåkledde imponerte særlig. Frank Lampards menn styrte kampen hele veien, men slet med å komme til de store sjansene.

Franske Olivier Giroud klarte derimot å sende Chelsea i ledelsen før pause med et hodestøt. Dermed gikk Norwich på sesongens 25. tap i det som var Alexander Tetteys 100. Premier League-kamp for klubben.

Chelsea feirer etter at Olivier Giroud sendte laget i ledelsen like før pause. Foto: Richard Heathcote, Pool / AP / NTB scanpix

Overtidsmål

1. omgang på Stamford Bridge inneholdt ikke de store høydepunktene, men Chelsea var etter hvert frampå flere ganger. Mål ble det derimot ikke før Olivier Giroud sendte hjemmelaget i ledelsen på overtid i første omgang. Fra fire meters hold stanget han inn et godt slått innlegg fra Christian Pulisic.

Chelsea hadde god kontroll også i andre omgang.

Kvarteret før slutt var Pulisic nær ved å doble hjemmelagets ledelse. Denne gangen var det Giroud som sendte ballen til amerikaneren inne i feltet. Pulisic sitt skuddforsøk ble derimot reddet av Norwich-keeper Tim Krul.

Etter dette var Chelsea frampå flere ganger, men klarte aldri å sette ballen i nettmaskene. Dermed endte det 1-0.

Chelseas Olivier Giroud sendte Chelsea i ledelsen like før pause. Foto: Adam Davy, Pool / AP / NTB scanpix

Tøft program

Chelsea har et tøft program foran seg. Søndag møter de Manchester United om finaleplass i FA-cupen.

Så står Liverpool og et europajaktene Wolverhampton for tur før mesterligaplassene skal fordeles 26. juli.

I tillegg til å lede med minimum ett poeng etter runden er ferdigspilt, har Chelsea også en annen fordel i kampen om de to ledige plassene topp fire i Premier League. United og Leicester skal nemlig møtes i siste kamp. Dermed vil Chelsea uansett klare seg med fire poeng på de to siste kampene.

Jubileumskamp

Tirsdagens kamp på Stamford Bridge var Alexander Tetteys hundrede i Premier League, fordelt på fire sesonger siden han kom til Norwich sommeren 2012. Tettey ble byttet ut etter 78 minutter.

Trondheimeren skrev i februar under på en ny ettårskontrakt for Norwich, men fortalte Dagbladet i mars at han gir seg som fotballspiller etter neste sesong.

Norwich har igjen hjemmekamp mot Burnley 18. juli og bortekamp mot Manchester City før de må ta turen ned til mesterskapsserien neste sesong. Det ble klart sist helg.