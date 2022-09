Mjeldes første Chelsea-mål etter skademarerittet bidro til seier i storkamp

Maren Mjelde scoret sikkert på straffespark da Chelsea slo Manchester City 2-0 i storkampen i engelsk kvinnefotball søndag.

Maren Mjelde scoret for Chelsea søndag.

Mjelde var med i Chelseas startoppstilling i superligaen for første gang siden mars i fjor. Den norske landslagskapteinen har slitt med skader, og veien tilbake har vært lang.

Søndag markerte hun comebacket i startoppstillingen på best mulige måte. 12 minutter før full tid fikk Chelsea straffe da ballen traff hånden til en City-spiller etter at innbytter Sophie Ingle hadde avsluttet fra fin posisjon.

Fra krittmerket fikk Mjelde sjansen, og 32-åringen svingte ballen sikkert opp i krysset bak City-keeper Ellie Roebuck.

Scoringen var kampens andre. Tre minutter før pause var Guro Reiten tilrettelegger da Fran Kirby sendte Chelsea i ledelsen på enkleste vis. Gjestene var helt utspilt ved den anledningen.

Berger tilbake

Mjelde og Reiten ble tatt av banen med henholdsvis tre og fire minutter igjen å spille av ordinær tid. Julie Blakstad startet kampen på Manchester Citys benk, men ble sendt på banen fem minutter før slutt.

Tyske Ann Katrin Berger voktet på sin side Chelsea-målet for første gang denne sesongen. Hun ble i slutten av forrige måned rammet av et tilbakefall av kreftsykdommen hun ble friskmeldt fra for fire år siden.

Den siste tiden har 31-åringen igjen fått behandling for kreften i skjoldbruskkjertelen. Nå er hun altså tilbake på banen. Søndag holdt hun nullen og gjorde en svært solid kamp.

Tre med full pott

Søndagens seier var Chelseas første denne sesongen. I serieåpningen ble det overraskende 1-2-tap for Liverpool for de regjerende ligamesterne.

Arsenal, Manchester United og Aston Villa har alle seks poeng og full pott etter to kamper i den engelske superligaen. Søndag satt både Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa på innbytterbenken da United slo West Ham 2-0 etter scoringer av spanske Lucía García og engelske Hannah Blundell.

Verken Thorisdottir eller Bøe Risa kom på banen.

Elisabeth Terland spilte hele kampen da hennes Brighton slo Reading 2-1. Raeading-vingen Amalie Eikeland var også på banen i samfulle 90 minutter.