Kapital: Haaland blir Norges første fotballmilliardær

Erling Braut Haaland (22) er ifølge Kapital god for 1,1 milliarder, og estimerer en årlig inntekt på 370 millioner kroner.

KAN GLISE HELE VEIEN TIL BANKEN: Erling Braut Haaland kan høste fruktene av suksessen på banen.

Erling Braut Haaland er kanskje verdens aller heteste fotballspiller for øyeblikket, og Manchester City-spissen får også godt betalt for det gode spillet.

Ifølge økonomimagasinet Kapital vil Haaland bli Norges første fotballmilliardær i løpet av kontraktsperioden i Manchester City.

Kapital skriver, gjengitt av blant andre TV 2 og NRK, at de estimerer Haalands inntekter fra Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund og utstyrsleverandøren Nike er oppe i 130 millioner kroner, og med en rapportert årslønn i Manchester City på 220 millioner kroner i de neste årene, vurderer Kapital det slik at Haaland er god for rundt 1,1 milliarder norske kroner.

De estimerer også at Haaland vil tjene rundt 150 millioner kroner i året på sponsoravtaler. Totalt vil det gi ham en årsinntekt på 370 millioner kroner, før eventuelle bonuser.

«Aldri tidligere, så vidt Kapital bekjent, har en nordmann greid å skape seg en så stor formue på såpass kort tid, og i så ung alder. Det gjør Braut Haaland, med god margin, til Norges første fotballmilliardær», skriver Kapital.

Det er i forbindelse med Kapitals årlige Topp 400-liste over Norges rikeste at Kapital har skrevet om Haalands økonomi, en liste Haaland ikke nådde opp på i år.

Haaland har herjet for Manchester City siden overgangen i sommer og har scoret 14 mål på ti kamper (elleve mål i Premier League og tre mål i Champions League).

