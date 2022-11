Vil ikke profileres under fotball-VM: – Naturlig at vi ikke ønsker å markedsføre

Flere eliteserieklubber vil ikke profileres i forbindelse med TV-sendinger fra fotball-VM i Qatar. Aktører fra både Lillestrøm og Viking skal jobbe med mesterskapet.

PROFILERES IKKE: Ingen profiler fra Vålerenga skal delta i TV-sendinger og lignende som har med fotball VM i Qatar å gjøre. Her er daglig leder Erik Espeseth utenfor Intility Arena.

Markedssjef i Vålerenga Fotball AS, Mehran Amundsen-Ansari, ble spurt om å delta i TV-sendinger under Irans VM-kamper. I samråd med VIF valgte han å si nei til å medvirke, opplyste han på Twitter forrige uke.

Overfor VG utdyper Amundsen-Ansari at avgjørelsen ble tatt sammen med flere aktører i klubben.

– Daglig leder, ledergruppen i klubben, folk fra styret og et utvalg av supporterne våre var med på avgjørelsen, sier han.

– På årsmøtet vårt i fjor ble det vedtatt at klubben skulle gå for boikott av Qatar. I forlengelsen av det er det naturlig at vi ikke ønsker å bidra til å markedsføre det som har med VM i Qatar å gjøre, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth til VG.

Foran Norges Fotballforbunds ekstraordinere forbundsting i fjor, var VIF blant klubbene som hadde bestemt seg for å støtte boikott av det kontroversielle mesterskapet.

– Det gjelder våre spillere og profiler som vi ikke ønsker at skal delta i studio eller andre former for markedsføring knyttet til VM. Utgangspunktet er årsmøtet og vedtaket der som klubben samlet står bak. Da vil det ikke være naturlig at vi bidrar med spillere eller profiler i studiosendinger, utdyper VIF-sjefen.

STEMTE FOR BOIKOTT: Erik Espeseths Vålerenga var blant klubbene som stemte for norsk boikott av VM i Qatar.

Flere eliteserieklubber har gjort lignende vurderinger i forbindelse med det omdiskuterte mesterskapet.

– Strømsgodset har samme standpunkt som Vålerenga i denne saken. Spillere, trenere og ledere i Strømsgodset kommer ikke til å stille opp på noen TV-sendinger eller offisielle aktiviteter i forbindelse med fotball-VM i Qatar. Vi har i tidligere styrevedtak vært tydelig på hva vi som klubb mener om dette mesterskapet, sier Magne Jordan Nilsen, daglig leder i Strømsgodset, til VG.

– Vi i FK Haugesund kommer ikke til å stille med spillere, trenere eller ledere i VM-studio, sier daglig leder Martin Fauskanger til VG.

– Vi har internt her hos oss tatt det standpunkt om at spillere, trenere og andre ansatte ikke skal delta i TV-sendinger eller andre medier som omhandler fotball VM i Qatar, forteller Sarpsborg 08s daglige leder, Raymond Fjeld, til VG.

Tidligere landslagsspiller og nåværende samfunnskontakt i «TIL for alle» – et samfunnsengasjement i Tromsø IL – Tom Høgli, var den første til å oppfordre til boikott av Qatar-VM, men snudde da det såkalte Qatar-utvalget presenterte sin rapport i mai 2021.

Tromsø ILs daglige leder, Øyvind Alapnes, opplyser overfor VG at så vidt han er bekjent har ikke klubben mottatt noen henvendelser fra media om aktører i TV-studio.

– Klubbens generelle holdning er at det skal svært mye til for at vi stopper noen fra å delta i noe som vår frie presse ønsker. Vi ønsker ikke å stoppe noen fra å ytre seg, sier han.

Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre er en del av TV 2s team, og skal etter planen reise til Qatar som ekspertkommentator. Klubbens styreleder Morten Kokkim opplyser at det ikke vært tema rundt Myhres deltagelse.

– Han er også ansatt i TV 2 og det har vi akseptert at han gjør ved siden av jobben i LSK. Da må han få lov til å gjøre den jobben. Det er nok en forskjell der fra de andre, begrunner LSK-lederen.

Lillestrøm stemte i likhet med Vålerenga for boikott av Qatar-VM i fjor.

VM-EKSPERT: Lillestrøms assistenttrener Petter Myhre er en del av TV 2s VM-team i Qatar.

Kjetil Rekdal skulle i utgangspunktet bidra i VGs VM-dekning som ekspert under TV-sendinger fra mesterskapet, men Rosenborg-treneren snudde omtrent én uke før mesterskapet.

Også RBK stemte i fjor for norsk boikott av Qatar-VM. Daglig leder i Rosenborg, Tore Berdal, har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

Vikings midtbanespiller Kristoffer Løkberg skal jobbe som fotballekspert for NRK under mesterskapet, til tross for at han støttet norsk boikott av VM i fjor.

– Jeg er forberedt på reaksjoner, og det aksepterer jeg. Det er sånn det er. Folk er glødende engasjerte, sa Løkberg til NRK etter å ha fått ekspert-jobben.

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, har heller ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i saken.