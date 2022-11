Britenes stjerne takker Røkke og Dæhlie: – Har vært eksepsjonelt slitsomt

BEITOSTØLEN (VG) Storbritannias langrennslag har vært i økonomisk krise etter OL sist vinter. Nå er sesongen reddet takket være en avtale med Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlies konsern.

FÅR STØTTE: Selskapene til Bjørn Dæhlie og Kjell Inge Røkke bidrar til at Storbritannias langrennslandslag får gå skirenn til vinteren.

– Eksepsjonelt digg, men også en stor lettelse.

Det sier britenes største stjerne, Andrew Musgrave, etter at sponsoravtalen ble offentliggjort på Beitostølen i forkant av den nasjonale åpningen kommende helg.

Han forteller om følelsen av en svært usikker tid for laget de siste månedene uten noen finansiering av satsingen.

Den mistet de blant annet fra sitt eget forbund og UK Sports, britenes svar på Olympiatoppen i Norge.

De har stått uten samlinger og betalte trenere. Musgrave fryktet at han ikke kom til å få reise på konkurransene han ville.

FÅR MER STØTTE: Andrew Musgrave og de andre britiske løperne offentliggjorde nye sponsorer under et pressetreff på Beitostølen torsdag.

Nå er situasjonen snudd.

Torsdag ble det offentliggjort at Storbritannias langrennslag har inngått en sponsoravtale med Kjell Inge Røkkes konsern Aker Solutions, samt et partnerskap med det private langrennslaget Team Aker Dæhlie hvor skilegenden Bjørn Dæhlie er involvert.

Avtalen varer til oktober 2024.

Han har følgende å si til sponsorene som nå bidrar til mer trygghet.

– Vi er sykt takknemlig. Det er tungt å elske langrenn og ikke få muligheten til å delta. Så dette er så gledelig, sier Musgrave, og beskriver de siste månedene med usikkerhet slik:

– Det har vært eksepsjonelt slitsomt for trenerne. De har jobbet sykt hardt for å få stablet på plass et opplegg selv om de har vært uten lønn. De har stått på og vært legender. Samtidig har vi utøverne også gjort treningsjobben.

Storbritannia, som har blitt trent av Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim, har markert seg i verdenscupen særlig med nettopp Musgrave de siste årene.

Men uten finansiering har det altså vært knalltøft.

Det har de siste månedene gjort at trenerne har måtte jobbe ulønnet i perioder og midlene for de fire løperne (Musgrave, James Clugnet, Andrew Musgrave og kanadieren Joe Davies) har vært små.

Den økonomiske krisen har skapt stor uro og usikkerhet.

– Det var veldig stor glede da avtalen ble klar. Det er den største avtalen britisk langrenn har gjort med en privat aktør. Det er et partnerskap med kjempestor verdi. Det var nesten så løperne ikke trodde på det. Størrelsen er så stor at det redder sesongen for dem, sier Storbritannia-trener Jostein Vinjerui til VG.

På det britiske laget vil det være åtte utøvere, hvor fire deltar i «vanlig» verdenscup og fire i verdenscupen for parautøvere, forteller Vinjerui.

Avtalen gjør at Vinjerui og en smører får fulltidsjobb, pluss at løperne får råd til å reise på rennene de vil til vinteren. På renn i Norge og VM vil Stadheim også være med.

– Dette tilsvarer at vi kan drifte laget på omtrent halvt budsjett sammenlignet med det vi har gjort tidligere. Vi er ikke i mål med en optimal satsing, men nok til at vi kan holde oss flytende og tilby et opplegg for verdenscupløperne, sier Vinjerui.

– Hvor mye har Røkke og Dæhlie vært involvert?

– Jeg vet de har vært involvert hele veien og har hatt et sterkt ønske om å ha et lag på alle nivå som konkurrerer i verdenscupen, Ski Classics (langløp) og Norges Cup for funksjonsfriske og parautøvere.

Det internasjonale ski og snøbrettforbundet (FIS) har tatt paralangrenn inn i sin organisasjon.

Britene vil at parautøvernes verdenscup skal arrangeres som en del av den tradisjonelle og at nasjonscupen bør består av poeng tatt i alle deler av langrenn – uavhengig av kjønn og funksjonsstatus.

– Jeg tror langrenn har store utfordringer med at mange nasjoner sliter økonomiske. De har store talenter som aldri får muligheten, om vi ikke går sammen og får til nettopp det vi prøver å skape her: Å samarbeide i fellesskap, sier trener Hans Kristian Stadheim.

PS! Britene har samlet nesten 240.000 kroner på en spleiseaksjon.