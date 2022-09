Ny Jerv-nedtur: Sandberg med direkte rødt da Odd seiret

(Odd – Jerv 2–1) Peter Wilson tente håpet for de tilreisende i sin debut, så fikk Erik Tobias Sandberg rødt kort.

RØDT: Erik Tobias Sandberg fikk direkte rødt etter en takling på Odds Milan Jevtovic.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Med en 15. plass på tabellen og tap i syv av de åtte siste kampene, trengte Arne Sandstøs menn sårt poeng for å overleve i Eliteserien. Istedenfor ble det nok en nedtur for Grimstad-laget.

– Vi hadde sårt trengt tre poeng i den kampen her, så uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det surt, sier Sandberg til Discovery+.

Men selv om det endte surt, så det tidlig i kampen positivt ut for gjestene. Adama Diomandé sendte hjemmelaget i ledelsen med et vakkert hodestøt etter bare syv minutter i det som var hans debut fra start for Odd. Men Jerv lot seg ikke vippe av pinnen, var offensive og fikk spillet til å sitte.

Fire minutter etter kampens første scoring slo de tilbake. Nysigneringen Peter Wilson i bakrom var iskald og satte ballen i nettet bak Leopold Wahlstedt.

Jerv opprettholdt det offensive spillet og det høye presset og Wilson var nære ved å sette kveldens andre, så tok kampen en ny vending.

For drøye fem minutter før pause regelrett klippet Sandberg ned Milan Jevtovic. Det mente dommer var hindring av en klar scoringsmulighet og ga Jerv-spilleren direkte rødt kort. Uten at Wilson var overbevist om at det var en scoringsmulighet.

– Jeg mener det er strengt, det er ikke en målsjanse, så jeg mener at det ikke er rødt kort, sa Wilson i pausen.

Sandberg selv er ikke like sikker i sin sak:

– Det er vanskelig for meg å uttale meg noe om, for jeg ser ikke bak meg der. Det er synd, det er unødvendig å gå for ballen der, sier Sandberg til Discovery+ på spørsmål om det var en scoringsmulighet.

Så ble vondt til verre for Jerv. For tre minutter før pause steg Odin Bjørtuft til værs på et sleivspark fra utenfor 16-meteren og stanget inn 2–1.

– Alt i alt føler jeg at i førsteomgang gjør vi en veldig god omgang. Vi spiller de lave og har våre potensial fremover. Det er stor stigning på bortebane. Så er vi amatørmessige og gir bort den situasjonen som gjør at det blir rødt kort. Uansett om det er det eller ikke. Vi gir det vekk, det er utrolig dårlig, oppsummerer Sandstø.

Ett mål bak og med ti mann gikk Jerv inn i en annenomgang som ble en stor kanonade av sjanser til hjemmelaget, hvor gjestene på nære mirakuløst vist klarte å holde buret rent, men hvor en Diomande i store smerter ble den store snakkisen.

På vei gjennom måtte Odd-spissen helt upresset og uten påvirkning av noen andre, legge seg ned mens han holdt seg til baksiden av leggen. Fra sidelinjen ble klart og tydelig signalisert at Diomande måtte av, og bærende mellom to menn ristet spisse på hodet i det kvelden var over for hans del.

– Jeg spurte medisinerne før jeg gikk på her, det er ingenting som er klart enda. Jeg synes «Dio» gjør en veldig god kamp, og det er i tilfellet veldig synd hvis det røk noe på slutten, for han så vass ut. Han kunne scoret mer, men han la til en ekstra dimensjon, akkurat som vi håpet på, forteller Odd-trener Pål Arne Johansen.

Dermed ble det en opptur med bismak for Odd, som til slutt vant kampen 2–1 og holder niendeplassen i Eliteserien, med like mange poeng som Tromsø på åttendeplass.