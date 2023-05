Ståle Solbakken operert etter sykkelulykke

Landslagstreneren i fotball pådro seg flere brudd.

SNART TILBAKE: Norge har viktige EM-kvalifiseringskamper om få uker, og Ståle Solbakken sier at albuebruddet neppe vil få betydning for forberedelsene.

Det var under en sykkeltur søndag uhellet var ute, skriver TV 2.

Landslagstrener Ståle Solbakken bekrefter overfor kanalen at han blant annet har pådratt seg et brudd i albuen. Han ble operert på Elverum sykehus.

– Et stort og et lite brudd etter en stygg velt på min sykkeløkt. Men snart klar for viktige kamper, sier han til TV 2.

Norge møter Skottland (17/6) og Kypros (20/6) på Ullevaal stadion. Oppgjørene er en del av EM-kvalifiseringen.

Nylig forlenget Solbakken kontrakten som landslagssjef. Den varer ut 2025, men strekker seg automatisk til sommeren året etter hvis Norge kvalifiserer seg for VM-sluttspillet i Canada, USA og Mexico.

Solbakken har så langt ikke besvart VGs henvendelser.