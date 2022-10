Guardiola svarte om Haaland-påstand: – Det er ikke sant

ETIHAD STADIUM (VG) Manchester City-trener Pep Guardiola (51) nekter for at Erling Braut Haaland (22) har en kontraktfestet åpning til å forlate klubben til fordel for Real Madrid på et tidspunkt.

SCORET IGJEN: Erling Braut Haaland kom ut på banen og takket supporterne etter å ha scoret to mål mot FC København hjemme på Etihad Stadium, før han ble byttet ut i pausen.

Publisert Publisert Nå nettopp

*Manchester City-FCK 5–0

Haaland har hatt en utkjøpsklausul i kontrakten med både østerrikske Red Bull Salzburg og tyske Borussia Dortmund tidligere i karrieren, som begge har blitt utløst. De siste dagene har spansk media hevdet at Real Madrid kan benytte seg av en lignende mulighet og kjøpe Haaland for en bestemt sum i 2024, uten at City kan gjøre noe med det.

– Det er ikke sant. Han har ikke en klausul for Real Madrid eller noen andre lag, sier Guardiola til VG og andre medier i Manchester etter 5–0-seieren over FC København onsdag kveld hvor Haaland scoret to nye mål.

– Hva tenker du om påstandene?

– Man kan ikke kontrollere rykter eller hva noen andre sier. Det viktigste er at han har tilpasset seg utrolig bra. Jeg har en følelse av at han er veldig glad her, og vi prøver å holde spillerne lykkelige her. Alle elsker ham.

Artikkelen oppdateres.