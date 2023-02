Historiske Kane senket Haaland og City: – Surrealistisk

(Tottenham - Manchester City 1–0) For første gang i ligaen gikk Erling Braut Haaland av banen uten skudd på mål da Harry Kane og Spurs påførte de lyseblå en ny nedtur.

– Det er litt surrealistisk og det føles fantastisk. Det finnes ikke en bedre plass å gjøre det på enn her foran fansen og familien, sier Kane i et intervju ute på banen etter kampslutt.

267 mål. Det er det magiske tallet Harry Kane nå har oppnådd og som gjør 29-åringen til tidenes toppscorer i Tottenham (alle turneringer) etter å ha delt rekorden med Jimmy Greaves.

– Jimmy var en av tidenes beste spisser, så det å være i samme klasse som han nå er helt fantastisk. Det er en drøm som går i oppfyllelse, oppsummerer Kane.

I tungvektsduellen mot Manchester City, og en Erling Braut Haaland med 25 ligamål denne sesongen, tok det kun et kvarter før Harry Kane og hjemmefansen kunne slippe jubelen løs.

Tottenham og danske Pierre-Emile Højbjerg presset City høyt, vant ballen like utenfor 16-meteren, og like etter kunne Kane sette 1–0 i Nord-London.

Det er superspissens 17 ligamål denne sesongen og nummer 200 i Premier League. Kun Alan Shearer (260) og Wayne Rooney (208) har scoret flere. Men Kane har brukt to kamper færre på å nå 200 scoringer sammenlignet med Shearer.

– Et stort øyeblikk for Kane, men han kommer ikke til å gi seg her. Jeg tror nok at han har rekorden til Shearer i sikte, sier tidligere Premier League-spiss Glen Murray på radiosendingen til BBC.

Og Shearer selv har vært ute og gratulert Kane, attpåtil med et lite humoristisk stikk:

– Det å stå her med denne rekorden er fantastisk, og jeg har mange flere år igjen på toppnivå, så det skal bli flere scoringer, sier Kane til Sky Sports.

Manchester City hadde i kjent stil mesteparten av ballbesittelsen i Nord-London, men slet med å skape de store sjansene.

Erling Braut Haaland ble godt pakket inn av Tottenham-forsvaret, og fikk også knallhard medfart av midtstopper Christian Romero:

City jaktet desperat på en utligning i andre omgang og i sluttminuttene ble det ordentlig dramatisk.

En uvøren Romero, som hadde fått det gule etter taklingen på Haaland, feide ned en fremadstormende Grealish og ble sendt i garderoben med sitt andre gule kun tre minutter før fulltid.

Med én mann mindre brukte Spurs alt av muligheter til å hale ut tiden, og på tross av overtallet klarte ikke City å få uttelling på måltavla. Dermed fikk Tottenham sin revansje etter å ha tapt 2–4 mot City for kun 17 dager siden.

En synlig frustrert Haaland måtte for første gang i ligaen gå av banen uten avslutninger på mål.

– Haaland har ikke fått den hjelpen han fortjener fra resten av laget i dag, er dommen fra Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Tapet gjør at Manchester City fortsatt har fem poeng opp til serieleder Arsenal og Martin Ødegaard, og Pep Guardiolas mannskap har spilt én kamp mer enn «The Gunners».

For Tottenham sørger seieren for at de liljehvite kryper nærmere Newcastle, som er et poeng foran Spurs med én kamp mindre spilt og innehar fjerdeplassen som gir spill i Champions League.