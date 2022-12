Udnes Weng håvet inn «årslønn» på to helger: Kan endelig pusse opp 28 år gammelt bad

BEITOSTØLEN (VG) Tiril Udnes Weng (26) er for øyeblikket Norges beste skiløper på damesiden. Nå ruller pengene inn på kontoen og respekten blant rivalene øker. Men heldigvis holder tvillingsøsteren Lotta henne godt nede på jorden.

HAR STOR SUKSESS: Tiril Udnes Weng, her sammen med Frida Karlsson og Ebba Andersson under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

26-åringen fra Årnes i Nes kommune, ikke langt fra Eidsvoll, er nemlig blitt «kvinnen å slå» når verdenscupen fortsetter på norsk jord på Beitostølen til helgen.

Da bærer Udnes Weng den gule trøya for tredje helgen på rad. Beviset på at hun akkurat nå er verdens beste allroundløper på damesiden.

Det er litt overraskende for flere. Både for dem som følger sporten utenfra og kanskje også rivalene hennes?

– Det virket ikke som svenskene fryktet noen nordmenn i hvert fall, spesielt når man tenker på hva som har stått i mediene. De tenkte vel at «hun kan komme topp ti» på resultatlistene, sier Tiril Udnes Weng.

– Hva tror du de tenker når de ser navnet ditt nå?

– De frykter nok mange andre mer enn meg, men ser kanskje på meg som en utfordrer i noen løyper og distanser. Også at jeg trives godt i utfordrerposisjon, det er veldig greit at de frykter andre utøvere mer enn meg.

Norges beste skiløper er imidlertid litt opptatt av svenskenes vurdering av det norske laget. Like før sesongstarten skrev den svenske avisen Expressen at det norske laget var «svakt».

Den svenske leiren har til og med sagt at de norske trenerne burde være bekymret.

Det har motivert stort.

– Jeg har blitt provosert noen ganger, ja. Men jeg har klart å snu det til noe positivt. Og det er litt ekstra gøy at vi har blitt kritisert når vi nå klarer å prestere bra.

Tiril Udnes Weng: Født: 29. september 1996 (26 år). Klubb: Nes ski. Meritter: Har seks medaljer fra junior- og U23-VM. Tok i 2021 sin første mesterskapsmedalje på seniornivå da hun var del av stafettlaget som tok gull i Oberstdorf-VM i 2021. Tok sin første pallplass i verdenscupen i fjor. Aktuell: I år har hun startet sesongen med et brak. Står notert med to tredjeplasser i sprint og 20 kilometer jaktstart fristil fra verdenscupåpningen i Ruka. Fulgte opp under verdenscupen på Lillehammer sist helg med en tredjeplass i sprint og andreplass på 20 kilometer fellesstart.

– Har blitt provosert

Tiril Udnes Weng smiler og ler. Det er litt sånn 26-åringen er. Hun prater sjelden for varmt om seg selv og egne prestasjoner.

Nå er hun opptatt av å ikke fly for høyt, bare jobbe enda hardere, ettersom at nedturen kan komme rundt neste hjørne.

Kanskje kan hun «takke» tvillingsøster Lotta for det. Også hun er på landslaget, med en helt grei sesongstart, men ikke på langt nær så sterk som Tirils.

Hjemme i leiligheten på Lillehammer er det nemlig ingen kjære mor.

– Det er det som er så bra. Forholdet mellom oss har ikke endret seg noe. Det meldes hardt fra begge kanter. Det er ingen forskjellsbehandling der. Hun holder meg nede på jorden og det er fint.

SOM TO DRÅPER VANN: Det er ikke lett å skille hvem som er hvem når tvillingduoen Udnes Weng stiller opp til pressetreff. Her er i hvert fall Lotta til venstre og Tiril til høyre.

Program verdenscupen på Beitostølen 9.-11. desember: Fredag 9. desember: Sprint klassisk kvinner og menn. Prologen starter klokken 09:30. Finalene begynner klokken 12:00. Lørdag 10. desember: 10 kilometer klassisk individuell start kvinner og menn. Starter klokken 10:00 og 12:15. Søndag 11. desember: 4*5 kilometer mixed stafett. Starter klokken 13:00. Alt sendes på NRK.

Nå skal badet fikses

Selv om suksessen ikke går henne til hodet har den i hvert fall i form av kroner sust rett inn på bankkontoen. Selv om verdenscupen bare er to helger gammel.

Hun har gått inn nesten 300.000 kroner i premiepenger etter fire pallplasser på seks konkurranser. I tillegg kommer bonuser fra leverandørene i ski-industrien oppå dette, et beløp hun estimerer til å være rundt 100.000 kroner. Prestasjonene i år slår også ut i et enda høyere stipendbeløp fra eget forbund neste sesong.

Det er et høyere beløp enn hun sopte inn i premie- og bonuspenger, samt stipendutbetaling sist sesong. I skattelistene står hun oppført med en skattbar inntekt på 343.930 kroner.

– Det er mye penger for meg. Det kommer veldig godt med, sier 26-åringen om pengene hun har tjent inn de første to helgene, før hun understreker at penger ikke er motivasjonen for å gå fort på ski.

Hun sier hun ikke har lidd noen nød som landslagsløper, når VG spør om hun kan sette premie- og bonuspengene de siste to ukene i perspektiv. Men hun har ikke kunnet være noen stor-sparer. Pengene går til strøm, drivstoff og mat.

– Det betyr at du har nesten hevet fjorårslønnen på to arbeidshelger?

– Ja, med bonuser så har jeg nok det. For det slår ut en del bonuser om man kommer på pallen, sier Udnes Weng.

Men hun har ikke tenkt å unne seg så veldig mye ekstra. Hun forteller at hun har lyst til å kjøpe seg en ny boblejakke.

– Og jeg har lyst til å pusse opp badet. Det ser stusselig ut. Det er fra 1994… sier Udnes Weng, lar setningen henge i luften og så flirer hun godt igjen.

Verdenscupen sammenlagt kvinner: Topp ti-listen før verdenscuphelgen på Beitostølen: 1. Tiril Udnes Weng, Norge: 528 poeng

2. Frida Karlsson, Sverige: 452

3. Jessie Diggins, USA: 411

4. Ebba Andersson, Sverige 394

5. Emma Ribom, Sverige: 368

6. Victoria Carl, Tyskland: 367

7. Maja Dahlqvist, Sverige: 364

8. Katharina Hennig, Tyskland: 355

9. Krista Pärmäkoski, Finland: 354

10. Heidi Weng, Norge: 318

Det har tatt tid før hun virkelig har slått gjennom. Hun tilhører i så måte en sjeldenhet på norsk landslagsnivå. Hun kom inn i 2018, men har fått tid til å utvikle seg.

Laget var da spekket med profiler som alle slo gjennom i ung alder. Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla var alle der.

I skyggen av stjernene fikk hun sjansen i verdenscupen helg på helg, år etter år. Det har ikke vært alle forunt. For dem utenfor landslaget var det nærmest umulig å slå seg inn.

Det måtte over tre år på landslaget og 80 individuelle verdenscupstarter til før hun fikk den første pallplassen sist sesong. I dag står hun bokført med 94 individuelle konkurranser på det øverste nivået.

– Jeg har jo fått mange sjanser hvis man ser antall verdenscuprenn. Det har vært bra for min utvikling. Jeg har jo ikke vært en type som har tatt store steg noen sesong, men et lite hvert år.

LANDSLAGSUTØVER I MANGE ÅR ALLEREDE: Tiril Udnes Weng, her sammen med Therese Johaug, da landslagene for 2018 ble presentert.

– Og så har jeg i perioder ikke vært så mye bedre enn løpere som ikke har fått så mange sjanser. Det er sikkert litt flaks og litt fortjent. Jeg er glad for at jeg har fått mange sjanser, jeg tror det er veien å gå for å ta nivået også, sier Tiril Udnes Weng.

Til helgen er det duket for nye på Beitostølen. Spørsmålet er om hun skal klare å klyve opp på det øverste podiet på pallen.

Programmet bør passe henne godt. Det er en sprint og ti kilometer, begge i klassisk stil, som venter.

– Man er jo alltid litt usikker før man stiller på start. Men det tror jeg til og med Therese (Johaug) var på slutten av karrieren. Det er sånn det skal være. Men jeg er litt mindre usikker enn tidligere.