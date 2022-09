OL-anlegg har sendt ut varsel om stenging: Mangler 3,5 millioner til strøm

OL-hallen på Gjøvik fra 1994 har sendt ut varsel om at de må stenge hallen i november. Da vil den bli tømt for is. Gjøvik Hockey frykter de må trekke 1. divisjonslaget og legge ned barne- og ungdomsidretten.

KONGELIGE GJESTER: Hele kronprinsfamilien var til stede i Gjøvik Fjellhall under ungdoms-OL i 2016. Til venstre daglig leder i fjellhallen, Arne Evensen, som geleidet den rojale familien til plassene sine under kortbaneløp i 2016.

– Om hallen tømmes for is, så vil det ha stor innvirkning på barn og unge fra seks til 20 år. Det er kritisk for dem å miste fritidstilbudet sitt, mange er her fire-fem kvelder i uken. Barn og unge på Gjøvik er hardt rammet av lærerstreiken, og vi har hatt coronapandemien. Det er ekstra ille nå, sier styreleder i Gjøvik Hockey Erik Bratlien til VG.

Fredag kom regjeringen med et forslag om å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022 til desember 2022. Strømstøtten fortsetter da å være på samme nivå som for husholdninger.

Fjellhallen kan ikke søke på støttordningen til idretten, siden de ikke er et idrettslag, men et selskap som leier ut fasilitetene til idretten.

«Med bakgrunn i dagens situasjon med ekstraordinære strømpriser, ser Gjøvik Olympiske Anlegg AS seg nødt til å varsle om nedstenging av arenaen», skriver GOA i en pressemelding mandag.

LANDSKAMP: Norge møtte Russland i Gjøvik Fjellhall i 2018.

Under OL i 1994 ble Fjellhallen brukt til ishockey. Det er verdens største publikumshall i fjell. Hallen driftes av GOA AS som er et heleid kommunalt selskap. I 2020 hadde de en samlet strømregning på én million kroner.

Med dagens strømpriser ligger årets regning an til å bli 6,6 millioner kroner.

Arne Evensen er daglig leder i GOA og konkluderer med at de mangler cirka 3,5 millioner kroner for å klare og betale strømregningene i år.

– Vi kjemper fra dag til dag, men i november går det ikke lenger, sier Arne Evensen.

ÅPNING: Kong Harald og dronning Sonja åpnet Gjøvik Fjellhall 6. mai 1993. Her med daværende ordfører Tore Hagebakken.

Fjellhallen har is fra august til april. I et normalår har strømregningen for august vært 65.000 kroner. I år planla de for 300.000, men da augustregningen kom sto det 665.000 kroner på den.

Nå er det bestemt at isen antagelig ryker i november.

«Gjøvik Olympiske Fjellhall vil etter dagens prognoser måtte stenge medio november. Nærmere informasjon om tidspunkt vil bli gitt, da situasjonen endrer seg fra dag til dag. Vi vil varsle alle brukere med minimum 1 ukes varsel før en eventuell stenging blir iverksatt», skriver GOA i pressemeldingen.

Gjøvik kommune har gått inn med 1,7 millioner kroner, men det monner lite.

– Den ordningen som er satt opp av regjeringen har hull, som gjør at vi faller utenfor. Egenkapitalen vår er tapt i desember, januar eller februar. Dette er alvorlig. Vi håper at denne triste nyheten får noen til å våkne, sier Evensen til VG.

Fredag ettermiddag var ordføreren i Gjøvik, Torvild Sveen (Sp), i møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om strømstøtteordningen. Det kom frem at Fjellhallen kan søke på ordningen som gjelder næringslivet.

Men den ordningen vil ifølge Evensen i Fjellhallen gi maksimalt en halv million kroner. Dermed mangler Fjellhallen fortsatt 3,5 millioner kroner. Ordfører Sveen vil prioritere barn og unge.

– For min del handler alt vi driver med om en sluttbruker, og så langt det er mulig vil vi opprettholde aktivitet for barn og unge i Gjøvik. Vi kan ikke slukke lyset på skolen i streiken og for aktiviteter utenfor skoletiden, så det er viktig å prioritere tiltak som tilgang på is, sier Sveen.

– Har dere 3,5 millioner kroner til Fjellhallen, i tillegg til de 1,7 millionene dere allerede har gitt?

– Jeg kan ikke garantere noe som helst, men vi skal ha en god dialog med Fjellhallen. Det som er fortvilet er at Fjellhallen er en virksomhet av svært mange her på Gjøvik, det er flere idrettslagene som sitter med anlegg, jeg er opptatt av likebehandling, svarer Sveen.

HÅNDBALL: Fjellhallen på Gjøvik brukes til flere idretter, i 2013 spilte Norge og Stine Bredal Oftedal (t.v.) og Veronica Kristiansen landskamp mot Sør-Korea.

Styrelederen i hockeyklubben frykter de må trekke 1. divisjonslaget og legge ned barne-, ungdoms- og breddeidretten.

– Skrur de av strømmen har vi ingen hall til hverken kamp eller trening. Det er mulig vi får til leie på Hamar og Lillehammer, men det er lite sannsynlig. Og det vil være et dårlig tilbud. Hele breddeavdelingen må legges ned, om vi ikke han noen plass å være. Jeg frykter seriøst at dette er kroken på døren. Vi har ikke fått noen signaler fra kommune eller regjeringen at de fanger opp dem som er i en situasjon som oss, sier Bratlien.

Også idrettsanlegg som drives på gass er fortvilet. Kommunikasjonsansvarlig Finn Aagard i Norges Idrettsforbund forteller til VG mandag at 130 fotballanlegg med kunstgress som blir varmet opp av gass faller utenfor støtteordningen.

– Det er alvorlig for dem det gjelder, sier Aagard til VG.

Mange alpinanlegg havner i samme katergori som Fjellhallen på Gjøvik, ledelsen i idretts-Norge frykter mange vintersportsutøvere ikke får et tilbud.

– Det er mange kommersielle aktører som driver alpinanlegg, nå har de kanskje ikke råd til å lage snø. Noen anlegg har allerede varslet at de ikke har penger til kunstsnø, sier Aagard.