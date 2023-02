Herrene erter kvinnene for kjærestevalg: – De er litt misunnelige

OBERHOF (VG) Herrene på skiskytterlandslaget har bitt seg merke i at Ingrid Landmark Tandrevold (26) og de andre kvinnene har valgt seg kjærester med én spesiell egenskap.

fullskjerm neste FORLOVEDER OG TRENINGSKAMERATER: Ingrid Landmark Tandrevold og forloveden Trygve Markset, her under en tur i sommer. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Tandrevold. 1 av 4 Foto: @ingridtand på Instagram

– De erter oss litt, for vi er jo en gjeng på laget som har kjærester som er tidligere langrennsløpere og skiskyttere, og de er involvert med det vi driver med i ganske stor grad. Jeg tror noen av guttene mener vi er litt bortskjemte med støtteapparatet når vi har med kjærester på treningsøkt, sier Ingrid Landmark Tandrevold – forlovet med tidligere skiløper og Amundsen Sport-ansatte Trygve Markset.

26-åringen er ikke alene blant skiskytterkvinnene om å ha en sprek kjæreste, som også kan fungere som trener og hjelpe henne mot toppen.

På selveste valentines day kan VG avsløre at dette er så gjennomgående at herrene på laget sender jevnlige stikk i retning damene.

– Jeg tror bare gutta er litt misunnelige, men det er klart at rent fysiologisk er det naturlig at kjærestene våre har litt lettere for oss for å være med på trening enn kjærestene til gutta, sier Tandrevold – og understreker betydningen forloveden har for hennes satsing.

Marte Olsbu Røiseland (32) er gift med Sverre Olsbu Røiseland (32), som er trener for de tyske skiskytterkvinnene. Ida Lien (25) er sammen med tidligere langrennsløper og nå idrettsstudent Anders Sørensen (26).

– De har jo ertet store deler av laget litt, fordi vi har hver vår trener, som de velger å kalle det. Men jeg vil si vi på damelaget har gjort ganske gode valg, jeg, sier Lien – men kan avkrefte at det var et taktisk valg i så måte.

– Egentlig tror jeg de er litt misunnelig, og kunne tenkt seg en nær treningsvenninne, de også. Vi er heldige siden guttene våre holder nivået vårt, og det er ikke sikkert jentene deres gjør det samme, sier VM-kometen Juni Arnekleiv (23), kjæreste med skiskytterkollega Sivert Guttorm Bakken (24).

Tandrevold sier forloveden alltid heier og backer, og bidrar med sin trygghet og kunnskap for at hun skal bli bedre.

– Skiskyting er en stor del av mitt liv, og da blir det en veldig stor del av Trygves liv. Han er med på mine opp- og nedturer, selv om han er mer stabil enn meg, og er min bauta, sier Tandrevold.

Hun skjønner at stikkene fra guttene kommer, og sier «vi jentene» er veldig heldige som har den støtten hjemmefra.

– Nå er jo både Sverre til Marte og Anders til Ida akkreditert inn her som trenere her i VM. Det er kanskje «next level». Trygve kommer heller ned til helgen som vanlig publikum og tar det ikke så langt. Vi er bare veldig heldige, takknemlige ... og forelsket!

Nevnte Bø karakteriserer damene som «gode taktikere».

– Vi gutta på laget har valgt ut fra litt andre preferanser. Vi går for det andre ofte ser etter i en partner, mens damene velger litt annerledes enn oss, spøker Tarjei Bø, forlovet med Gita Simonsen.

Vetle Sjåstad Christiansen berømmer VGs detektivarbeid i arbeidet med denne saken, ettersom det er han selv som pleier å være lekkasjen til detaljer om det indre liv i skiskytterlandslaget.

– Hver gang vi er og trener, ser vi de er der med typen sin, så det er ikke tatt ut av løse lufta. I forhold til oss på guttelaget, har vi det stikk motsatte og forsøker å skille det private og skiskyting, mens de vikler det inn i et sammensurium, sier 29-åringen humoristisk.

– Hvordan takler de disse stikkene?

– De tar det veldig fint. Fordi vi gjør ikke narr uten grunn. Det er ikke direkte mobbing, det er alltid noe som ligger i bakgrunnen og er et grunnlag for kommentarene. De har ikke annet valg enn å ta det fint, for innerst inne vet de det selv også!

Kvinnene går normaldistanse klokken 14.30 onsdag, på NRK 1 – trolig med både én og to trenerkjærester i nærheten av løypene.