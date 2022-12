– Det blir et dilemma for Carlsen

En av verdens fremste sjakkjournalister mener at Magnus Carlsen (32) blir satt på en emosjonell prøve om han skulle møte Hans Niemann (19) under VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen.

KJØLIG: Hans Niemann (t.v.) og Magnus Carlsen er her fotografert under Sinquefield Cup i St. Louis, Carlsen trakk seg. Nå er begge påmeldt til VM i hurtig- og lynsjakk i Almaty.

Både Carlsen og amerikaneren er påmeldt, og deltakerne skal i alt spille 34 partier i løpet av de fem dagene som de to mesterskapene varer.

Om de to kommer til å spille mot hverandre, er det umulig å vite på forhånd.

– Det er snakk om totalt 34 runder, og Niemann ligger på det nivået som Carlsen ofte møter i det såkalte sveitsersystemet. Det blir litt gjetting, men jeg vil tippe at sannsynligheten for at de kommer til å møtes er et sted rundt 10-15 prosent, sier Tarjei J. Svensen, kjent sjakkekspert, blant annet fra Twitter.

Striden omkring Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup etter å ha tapt for Niemann.

Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest.

Magnus Carlsens VM-titler Hurtigsjakk: 2014, 2015, 2019. Lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018, 2019. Klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018, 2021.

Samtidig har Niemann saksøkt Carlsen med flere for en drøy milliard norske kroner for ærekrenkelser. Carlsens advokater har slått knallhardt tilbake og hevder blant annet at amerikaneren har «et tvilsomt rykte».

Leontxo García, som skriver sjakk for storavisen El Pais, sier til VG:

– Carlsen fortalte meg etter VM-seieren over Sergej Karjakin i desember 2016 at «mitt svakeste punkt er å kontrollere følelsene».

– Jeg tror dette er nøkkelen til å forstå hvordan han kunne beskylde Niemann uten bevis. I Almaty kommer han til å gjennomgå en viktig prøve på sin følelsesmessige balanse.

Hva gjør Magnus Carlsen om de to trekker sammen i et parti? Vi lar spørsmålet gå til Tarjei J. Svensen:

– Det blir litt av et dilemma for Magnus! Jeg tror likevel ikke han kan risikere å nekte å spille. Både fordi det kan koste ham en VM-tittel, og fordi jeg tror han kan bli straffet ved en slik boikott. Så kan han jo alltids argumentere med at han allerede har fått frem sitt poeng ved å få juks på dagsorden - dersom han velger å spille mot Niemann.

Slik var konflikten i september:

De mest kjente spillerne i VM: Magnus Carlsen, Norge.

Hikaru Nakamura, USA.

Fabiano Caruana, USA.

Jan Nepomnjasjtsjij, FIDE*

Anish Giri, Nederland.

Aleksandr Grisjtsjuk, FIDE*

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan.

Jan-Krzysztof Duda, Polen.

Yu Yangyi, Kina.

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike. *) De russiske spillerne får ikke lov til å spille under det russiske flagget.

– Tror du denne saken vil påvirke Carlsens spill i VM?

– Magnus er ikke kjent for å la seg affisere for mye av slike ting, han er god på å stenge ting ute og tenke på seg selv. Men om de skulle møtes i løpet av mesterskapene, og om han skulle tape, så vil det kunne bli et lite mareritt.

Magnus Carlsen har hele åtte titler totalt fra VM i hurtig- og lynsjakk. I 2019 vant han begge titlene, i 2020 var det corona-stopp, mens han ble stående uten noen seier i 2021-mesterskapene.

– Jeg tror Magnus er svært ivrig etter å ha tilbake titlene i VM i lyn- og hurtigsjakk, spesielt nå som han mister den klassiske tittelen og ikke klarte å vinne i Fischersjakk, sier Tarjei J. Svensen.

SPILLER HELE ROMJULEN: Magnus Carlsen (32) spiller hele romjulen i Almaty. Her fotografert av VG ved en tidligere anledning.

Dette er reglene Hurtigsjakk: Hver spiller starter med 15 minutter. 10 sekunder i tillegg for hvert trekk. Lynsjakk: Hver spiller starter med tre minutter. To sekunder i tillegg for hvert trekk.

– At spillere som Nakamura, Caruana, Vachier-Lagrave, Grischuk, Nepo og Duda er med, tror jeg skjerper ham ekstra. Men det blir alt annet enn lett.

Av de norske er, foruten Carlsen, også Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Benjamin Haldorsen påmeldt i den såkalte «åpen klasse», mens Monika Machlik skal være med i dameklassen.

Regjerende mestere er:

Hurtigsjakk: Nodirbek Abdusattorov, Uzbekistan.

Lynsjakk: Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike.

NRK har som vanlig fulle sendinger fra VM i hurtig- og lynsjakk gjennom hele romjulen. Ole Rolfsrud er programleder og har med seg Torstein Bae og Atle Grønn som eksperter. På grunn av tidsforskjellen starter sendingene allerede kl. 09.40 (26.-29. desember). Den siste dagen (30. desember) starter det 08.40.

PS: Prispengene er på nær 10 millioner kroner. 70 prosent av dette går til «åpen klasse», der begge kjønn har lov til å delta, og 30 prosent til kvinneklassen.