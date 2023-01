Gianluca Vialli er død

Den italienske fotballegenden Gianluca Vialli er død etter lengre tids sykdom. Han ble 58 år gammel.

fullskjerm neste IKON: Gianluca Vialli klemmer Roberto Mancini under fotball-EM i 2021. Sammen med sin tidligere lagkamerat, ledet de Italia til gull i turneringen. 1 av 3 Foto: Christian Charisius / AP

– Med uendelig sorg kunngjør vi bortgangen, opplyser familien ifølge Gazzetta dello Sport.

Corriere della Sera skrev før jul at Viallis 87 år gamle mor Maria Teresa og hans bror Nino hadde reist fra Italia for å være sammen med ham på sykehuset han var innlagt ved i London.

Vialli er en av italiensk fotballs største angripere gjennom tidene. I 2018 ble han rammet av kreft.

Den tidligere Sampdoria-, Juventus- og Chelsea-spissen annonserte før jul at han måtte si fra seg sine oppgaver for det italienske landslaget som følge av sykdommen.

Som medlem av støtteapparatet rundt Italias landslag var han med å ta EM-gullet i 2021. Som spiller fikk han bronse i Italias eget VM i 1990. Han la opp i 1999.

Gianluca Vialli spilte klubbfotball for Sampdoria og Juventus i Italia. Han scoret 16 mål i løpet av 59 landskamper. Fra 1996 til 1999 spilte han for Chelsea. Han scoret 40 mål i løpet av 88 kamper for London-klubben. Etter at han la opp som spiller, overtok han treneransvaret for Chelsea - etter en periode som spillende manager.

Det ble også en suksess. Vialli ledet klubben til tre titler.

Særlig husket er han nok for ligacup-avansementet mot Arsenal i 1998 - hans første kamp som spillende manager. Han skal ha servert champagne i garderoben før kamp, før laget deretter senket Arsenal 3–1 og gikk til finalen.

Under kan du se intervjuet han gjorde etter avansementet.

Ifølge britiske medier var han gift med Cathryne White-Cooper i 20 år (siden 2003). Paret fikk to døtre, Olivia og Sofia.

Vialli har vært kjent i Italia for å være åpen om kreftsykdommen og har gitt ut bok om håp og motivasjon. En dokumentar som fulgte Italias EM-triumf i 2021, viste at Vialli ble tydelig rørt til tårer da spillerne sang bursdagssangen for ham.

«For meg har du vært, er og vil alltid være et forbilde. Jeg elsker deg», skriver Juventus- og Italia-spiller Manuel Locatelli på Instagram.

– Hans minne og eksempel vil for alltid leve i våre hjerter, sier familien.

MÅLMASKIN: Vialli, her for Juventus, spilte hele 673 kamper i Serie A, Premier League og europeiske cuper. Han scoret totalt 259 mål i alle turneringer.

«For en trist nyhet dette var. Du var en gigant både på og utenfor banen», skriver tidligere landslagsstopper og lagkamerat Franco Baresi om dødsfallet.

Den italienske Serie A-klubben Udinese skriver «En stor mann, en stor mester og fighter - på banen og livet. Du forlot oss, alt for tidlig, men du vil alltid ha en plass i våre hjerter på grunn av din uforglemmelige væremåte og klasse.»