Klæbo avslører dress-drama: – Jeg sto der med bar mage og en ødelagt glidelås

VAL DI FIEMME (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) er på god vei mot sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski.

SJETTE STRAKE: Johannes Høsflot Klæbo etter lørdagens seier.

– Syv minutter før jeg skulle starte, røk glidesåsen. Så jeg sto der med bar mage og en ødelagt glidelås. Heldigvis fikk jeg en reservedress, forteller Klæbo til VG etter lørdagens seier.

Med et lite glimt i øyet skylder han på at han har vunnet så mye ost og at dressen er «extra small».

– Hvor mye kaos var det?

– Det er kjipt å gå 15 km i skyggen med bar mage. Det var greit å få en annen dress.

Det trønderske fenomenet tok sin sjette strake seier i Tour de Ski på lørdagens 15 kilometer. Han gjorde akkurat som han ville da han i kjent stil spurtet fra alle på oppløpet.

– Jeg tror han synes det er litt kjedelig, svarer lagkamerat Emil Iversen på VGs spørsmål om hvordan det er for Klæbo å gå i verdenscupen om dagen.

Før rennet delte Klæbo rekorden på fem strake Tour-etapper med russiske Sergej Ustjugov.

Nå er 26-åringen «bare» en monsterbakke unna sin tredje sammenlagtseier i touren. Sveitsiske Dario Cologna har rekorden med fire.

Klæbo har ett minutt og to sekunders forsprang til Calle Halfvarsson. Pål Golberg starter ett minutt og 14 sekunder bak Klæbo søndag.

– Overrasket

I intervjuet med Viaplay rett etter etappen, stusset Klæbo litt over én ting.

– Jeg er veldig overrasket over at Calle (Halfvarsson) ikke prøver mer. Det så ut som han hadde spikerfeste oppover der, sa han.

I stedet ble det en litt avventende stemning, men han hadde en klar tanke om hvordan han skulle angripe den siste sletta.

– Jeg skjønte jeg ikke kunne kjøre først ned på stadion. Jeg var glad da Poromaa gjorde det.

Halfvarsson forteller til VG at han er enig med Klæbo.

– Jeg var kjempepigg og var ikke ett gram sliten. Planen var å komme inn i dragsuget, men da skulle jeg helst vært litt nærmere. Istedet fikk jeg med meg bedrøvelig med fart, forklarer han.

Trener Arild Monsen mener det er umulig å riste av seg Klæbo før oppløpet.

Da Petter Northug var på sitt beste, og herjet med konkurrentene i spurt etter spurt, gikk diskusjonen på om man burde riste av seg Northug før oppløpet.

– Det er ingen som er god nok til å gjøre det i dag: Gå fra ham og bli kvitt ham, sier Monsen til VG.

– Han er verdens beste klassiskløper, så det er ikke bare å angripe og gå fra ham, supplerer trener Eirik Myhr Nossum.

Hans Christer Holund bare rister på hodet da VG spør om det er mulig å gjøre noe med Klæbo før oppløpet.

– Sjansen er større om man reiser og trener...

– Er det noen som tror på at de kan slå ham?

– Nei, ikke i dag. Så ærlig må man være. Fakta er at han er bedre enn oss.

Pål Golberg omtaler Klæbo som hakket mer komplett enn Petter Northug.

– Det må være lov å si, selv om mesterskapsmerittene til Petter taler for seg, sier Golberg, som sier han kunne gjort mer for å få strekk i feltet, men at han først og fremst ønsket en god opplevelse lørdag.

Calle Halfvarsson mener det er mulig å ta Klæbo, og at han selv burde vært en kandidat lørdag – med superpigg kropp og gode ski.

– Det går jo an, men da skal gjerne Klæbo misse litt også, sier svensken.

Simen Hegstad Krüger sukker litt og svarer «vi gjør det vi kan».

– Alle vet at det er en som er solekar favoritt. Jeg skal love deg at vi prøver. Nå må vi innse at han er best, sier Krüger.

– Jeg setter gård og grunn på at han tar sin sjette i dag, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til Viaplay da det gikk mot spurtoppgjør i vakre Val di Fiemme.

Klæbo har vunnet 12 av 14 renn han har gått denne sesongen.

Han er den første som vinner minst fire individuelle distanserenn på rad i verdenscupen siden Aleksandr Bolsjunov.

Klæbo-triumfen betyr at Norge har 12 strake seire i distanserenn i verdenscupen. Dermed er rekorden på 11 strake fra mars 1991 til mars 1992 slått.