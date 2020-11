Stort smitteutbrudd i Åsane - elleve spillere smittet

Det er coronakrise i Obos-klubben Åsane: Ytterligere ti spillere har testet positivt for viruset. Fra før hadde klubben én smittet spiller.

UTBRUDD: Åsane-spillerne etter en kamp mot Tromsø i oktober. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Det skriver klubben i en pressemelding.

– Vårt fokus har vært å håndtere dette på en korrekt måte i henhold til de medisinske rådene vi får. Hele troppen ble satt i karantene sist fredag. I utgangspunktet vil spillerne være ute av karantenen ved utgangen av november, men alle som er syke må være i isolasjon i minst ti dager, sier Åsanes daglige leder Gorm Natlandsmyr.

Hele laget var allerede i karantene etter at det fredag forrige uke ble påvist smitte i klubben.

Testing mandag og tirsdag har påvist smitte hos ytterligere ti spillere - dermed er det nå totalt elleve smittede spillere i klubben.

Lagets trener, Morten Røssland, opplever situasjonen som svært utfordrende:

– En ting er å sitte i karantene, en annen ting er å spille viktige kamper rett etter at man har vært syk. Det er ikke gitt at alle blir friske på minimal tid, slik at vi kan stille lag til neste serierunde. Spillerne må være symptomfrie i syv dager før de kan spille kamp igjen, sier han.

Smitteutbruddet kommer kort tid etter at Åsane-treneren reagerte kraftig i VG på Kongsvingers coronahåndtering etter smitte i den Obos-klubben. Bakgrunnen for det er at Åsane spilte kamp mot Kongsvinger som hadde en spiller med symptomer.

– Det er katastrofe. Helt sinnssykt. Vi har lett med lys og lykt for å finne ut hvor f... vi er blitt smittet. Vi har gjort alt for å unngå det. Leid biler for at spillerne ikke skal ta kollektivtransport, gått med munnbind, gjort alt innenfor våre ressurser, sier Åsane-treneren fortvilet, sa han til VG tirsdag.

Åsane har tre serierunder igjen og har allerede fått en kamp utsatt. De skulle møtt Jerv forrige helg. Neste helg ventet Strømmen, men den vil ikke bli spilt på oppsatt dato.

– Det viktigste er at det går bra med alle, og at de kommer seg gjennom det på en skikkelig måte. Elleve smittede er alvorlig, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til VG.

Han har fortsatt målsetning om at man skal klare å bli ferdig med ligaen før jul

– Vi jobber nå med en revidert spilleplan for obosligaen og Åsane sine utfordringer er en del av det. Vi håper at vi skal få det til, sier han.

Klubben ligger på en foreløpig femteplass og kan ende opp med å spille kvalifisering til Eliteserien. Planen er at den skal starte få dager etter siste serierunde.

Publisert Publisert: 25. november 2020 12:43 Oppdatert: 25. november 2020 13:13